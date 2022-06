Liguria, scatta la caccia alla casa più grande per lavorare da remoto

Questo fenomeno, sottolinea Piccioli, «ha consentito di rivitalizzare anche alcune zone dell’entroterra ligure. Ci sono però degli altri aspetti da tenere in considerazione». Infatti, insieme alla domanda di spazi maggiori, proprio in ragione della necessità di fare smart working, fioccano le richieste di collegamenti internet efficienti. «In molte zone della riviera e dell’entroterra ligure, però - dice Piccioli - si riscontrano carenze per quanto riguarda i collegamenti in fibra. E non è un caso che tutte le compagnie telefoniche stiano studiando come ovviare a questo inconveniente per soddisfare le esigenze dei clienti». Ormai, chiarisce Piccioli, il collegamento alla rete Internet, «è uno degli aspetti di cui si deve tenere conto anche facendo una valutazione immobiliare».

Procedendo con un’analisi dei dati relativi a clienti «che hanno chiesto espressamente case in cui ci sia una linea Internet efficiente o che hanno voluto constatare la possibilità di farci smart working - prosegue - si registra in questa stagione, rispetto al 2019 (ultimo anno precovid, ndr), un aumento del 24%, nella provincia di Imperia, di quel tipo di richiesta; la provincia di Savona segna un +28,5%: è quella con la percentuale più alta e anche l’area con maggior incidenza di torinesi, mentre i milanesi sono più sparsi su tutto il territorio, tra Ponente e Levante. Nella provincia di Genova la crescita (della domanda dei potenziali smart worker, ndr) segna +19%. E che sia più bassa che altrove (a dispetto del fatto che la riviera di Levante è compresa nell’area, ndr) si comprende riflettendo sul fatto che nel capoluogo ligure, da un lato, c'è un’età media più alta e molti non praticano lo smart working essendo in pensione, dall’altro, perché a Genova c'è una percentuale di visitatori che, lungi dal fermarsi per un mese, fa un passaggio “mordi e fuggi” in città».

Anche la provincia della Spezia, conclude Piccioli, « segna “solo” un +14,5%, questo perché la fascia di turismo più evoluto si trasferisce in Versilia. Mentre nelle Cinque terre e in Lunigiana ci sono soprattutto turisti stranieri e di età avanzata».