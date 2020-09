Liguria, Toti avanti con il 60% Non decolla il patto Pd-M5S

Il “voto disgiunto” è un altro indizio della popolarità di Toti. Anche in Liguria gli elettori possono votare un candidato presidente e una lista che sostiene un altro candidato. Dalla tabella in pagina che riporta le intenzioni di voto ai candidati e alle liste si ricava che Toti raccoglie il 60% dei voti maggioritari contro il 57% dei voti alle sue liste (proporzionali). Al contrario Sansa raccoglie come candidato presidente il 34%, mentre le sue liste arrivano al 37%. Quindi a livello di liste le due coalizioni sono distanziate di 20 punti percentuali, ma a livello di candidati la differenza diventa di circa 26 punti. All’interno del centrodestra la Lega si conferma in base alle stime il primo partito con il 25,7%, sebbene distante dal 33,9% raggiunto alle europee del 2019. In calo anche il Pd, al 17,1%, e il M5S, che otterrebbe appena l’11%, la metà di quanto preso alle scorse regionali. Certo non un bel segnale per il Movimento nella regione natia del suo fondatore, Beppe Grillo. Il M5S sarebbe anche scavalcato da Fratelli d’Italia, che, con il 12,5% raddoppierebbe la performance delle europee. Nel centrodestra, inoltre, a fronte del calo di Forza Italia (6,9%) in linea con suo trend nazionale spicca il 10,6% della lista personale del governatore, “Cambiamo!”. Un altro segnale della sua capacità di attrazione.

I flussi elettorali fra le europee 2019 e le intenzioni di voto alle prossime regionali mostrano invece chiaramente la debolezza del candidato di centrosinistra, che sembra aver unito - si fa per dire - più le classi dirigenti locali che gli elettori dei due principali partiti. Basta guardare le defezioni degli elettori di Pd e M5S delle europee dello scorso anno. Nel caso del Pd 4 elettori su 10 non sono intenzionati a votare Sansa. Piuttosto che votare il candidato del loro schieramento preferiscono astenersi. Quanto al M5s, solo la metà di coloro che hanno votato il Movimento alle europee dice di votare Sansa mentre il 15% è intenzionato a astenersi e un terzo a votare Toti. Il dato stupisce se pensiamo che Sansa, giornalista del Fatto Quotidiano, è certamente un candidato più vicino al M5S che al Pd. È il candidato che non funziona o l’alleanza? Non abbiamo i dati per rispondere. In ogni caso è prematuro giudicare le prospettive della alleanza organica tra Pd e M5s a livello nazionale partendo dal caso della Liguria. Certo il segnale che viene da questa regione non è positivo. Ma visto il percorso accidentato con cui si è arrivati alla candidatura di Sansa non può sorprendere più di tanto.

Interessante, infine, il risultato relativo al referendum costituzionale. In linea con quanto abbiamo constatato in Veneto e in Campania, il sì al taglio dei parlamentari è in vantaggio (60 a 40), ma si tratta di un vantaggio inferiore alle aspettative diffuse fino a poco tempo fa. La campagna per il no fa proseliti. La riforma vede convinti solo i pentastellati (97% per il sì), mentre gli elettori di tutte le altre forze politiche sono piuttosto divisi, con il sì che prevale di misura, e mai sopra il 56%.