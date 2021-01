Scuola: Liguria, Umbria, Puglia e Marche, lunedì superiori in presenza in altre quattro regioni. Rebus Campania Tra decisioni dei governatori e accordi davanti al Tar crescono le regioni che riporteranno in classe al 50% gli studenti delle superiori di Cl.T.

"Basta Dad": presidio studenti a Milano per tornare a scuola

Tra decisioni dei governatori e accordi davanti al Tar crescono le regioni che riporteranno in classe al 50% gli studenti delle superiori

2' di lettura

Tra decisioni dei governatori e accordi davanti al Tar crescono le regioni che riporteranno in classe almeno al 50% gli studenti delle superiori. Lunedì 25 gennaio si aggiungeranno sicuramente Liguria e Marche; ma molto probabilmente anche Umbria e Puglia, visto che, al momento, è previsto che le lezioni a distanza terminino il 23 gennaio. In Campania, secondo il cronoprogramma deciso dal governatore Vincenzo De Luca, il 25 gennaio torneranno in aula le scuole medie. Il Tar ha detto sì al rientro a scuola per gli studenti delle superiori, quindi adesso una parola definitiva dovrà arrivare dal governatore De Luca. Ma proviamo a fare ordine.

Liguria torna in classe: accordo al Tar

Gli studenti liguri torneranno in classe lunedì, per effetto di un accordo trovato in udienza davanti al Tar tra regione Liguria e genitori e studenti che avevano presentato un ricorso. La regione si è impegnata a non reiterare l’ordinanza, salvo nel caso in cui si dovesse tornare in zona rossa.

Loading...

In presenza al 50% anche le Marche

Lunedì lezioni in presenza alle superiori al 50% anche nelle Marche. Qui la decisione è stata presa dopo una riunione di un tavolo tra la regione e il mondo della scuola, a cui hanno partecipato anche rappresentanti delle faniglie e degli studenti. È stata così revocata la precedente ordinanza che prevedeva la Dad al 100% fino al 31 gennaio compreso e il presidente Francesco Acquaroli ne ha firmata una nuova, dove si raccomanda «fortemente» che la percentuale del 50% sia riferita al numero degli alunni «delle singole classi e non solo dell’intero istituto».

Anche Puglia e Umbria verso le lezioni in classe

Puglia e Umbria dovrebbero riprendere le lezioni in classe il 25 gennaio viste che le rispettive decisioni, prese nei giorni scorsi, prevedono la Dad fino al 23 gennaio. In Puglia, da quanto si apprende, resterebbe la scelta dei genitori se tornare in aula o rimanere da remoto.

Tar Campania, sì a rientro a scuola per superiori

Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l' ordinanza della Regione e ha deciso (con un provvedimento cautelare) che le scuole superiori dovranno aprire con «modalità integrata». La Regione Campania, hanno osservato i giudici amministrativi nel provvedimento d'urgenza (il giudizio di merito è fissato il 16 febbraio) dovrà «conformarsi a quanto prescritto nel citato Dpcm per le scuole secondarie superiori, previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi, minimi e massimi, prescritti». Da lunedì in Campania tornano in presenza anche le medie. Il 21 gennaio sono tornate in classe quarte e quinte elementari, sempre a seguito di un intervento del Tar. Si attende a questo punto un’indicazione del governatore De Luca.