Liliana Segre, senatrice a vita

(Agf)

Liliana Segre (Milano, 10 settembre 1930) senatrice a vita, non ha ricevuto nomine quest'anno ma si è detta pronta, a 89 anni, a guidare la Commissione contro intolleranza e razzismo. Anche solo per questo va ricordata in questa carrellata di donne italiane eccellenti.