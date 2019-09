Limitare il diritto all’oblio è un rischio

Si aggiunga che tanti ordinamenti extra-europei, pur evidentemente non toccati dagli effetti della decisione del 2014, avevano iniziato ad applicare spontaneamente il portato di quella sentenza, come recentemente hanno fatto i giudici canadesi. Vi è stata, in altre parole, una “migrazione” spontanea dell’idea della deindicizzazione oltre i confini europei che ha confermato il ruolo di modello di riferimento dell’Unione europea in tema di protezione dei dati. Ora la Corte di giustizia fa un passo indietro rispetto a questo modello, con una argomentazione in parte condivisibile, legata in qualche modo alla necessità di rimediare agli errori precedenti, nella convinzione che «il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità».



Motivazione in parte condivisibile, ma non coerente con quella visione dato-centrica che ha caratterizzato l’ultima giurisprudenza rilevante del giudice europeo, e che ha consentito di esportare con successo alcune novità del Gdpr dall’altra parte dell’Atlantico. Oggi questa decisione sa più di soluzione di compromesso che però, paradossalmente rischia di innalzare, più che estendere, i ponti levatoi della fortezza europea in materia di protezione dati, che rimane sì inespugnabile al suo interno, ma un unicum di fatto non replicabile né esportabile a detta della Corte di giustizia.



LEGGI ANCHE: Avvocato Corte Ue, motori web limitino diritto oblio alla Ue

Non solo, ma è quasi paradossale che proprio sul territorio europeo, culla della rule of law, si assista ancora alla anomala attribuzione a un operatore privato del ruolo di arbitro tra i diritti fondamentali in gioco. Era questo il punto più controverso, specie in una stagione in cui detti operatori sono sempre più, a tutti gli effetti, poteri privati che competono con quelli pubblici, che non è stato toccato dalla decisione che si commenta.



A ttenzione però a non farsi trarre in inganno dai primi commenti che si sono soffermati più sul comunicato stampa che sul reasoning della sentenza. Perché se è vero che i giudici europei affermano che il diritto dell’Unione non obbliga che la deindicizzazione verta su tutte le versioni del motore di ricerca in questione, aggiungono anche che l’ordine di rimozione di natura globale non è neppure vietato. Pertanto si specifica gli stati membri restano competenti ad effettuare un bilanciamento tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e, dall’altro, il diritto alla libertà d’informazione e, al termine di tale bilanciamento, di richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione di natura globale.

Quindi, ciò che non può essere chiesto a livello europeo, può essere però ottenuto a livello nazionale dalle singole Autorità garanti, sempre più coordinate e interconnesse dopo l’entrata in vigore del Gdpr.