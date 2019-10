Limiti alla pubblicazione

1' di lettura

Non sono un giornalista ma ho un blog di informazione sui temi di attualità. Devo sempre chiedere il consenso alle persone di cui parlo o rientro nella esenzione prevista dall'articolo 136 del Dlgs 196/2003 prevista per i giornalisti?

È lecito il trattamento dei dati personali effettuato da un blogger, anche se non è un giornalista, perché rientra tra le attività di manifestazione del pensiero cui sono applicabili le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico. Deve sussistere però l'interesse pubblico alla divulgazione della notizia e deve essere rispettato il limite di essenzialità della notizia, altrimenti la pubblicazione non sarà consentita (Garante per la protezione dei dati personali, pronuncia 29 del 27 gennaio 2016).