Limiti di spesa del 110%: le novità

Soglie al risparmio

Condomìni da 2 a 8 unità

Isolamento termico edificio: 40mila euro a unità; sostituzione dell’impianto con caldaia o pompa di calore: 20mila euro

Condomìni da 9 unità in su

Isolamento termico edificio: 30mila euro a unità; sostituzione impianto con caldaia o pompa di calore: 15mila euro

Edifici unifamiliari o unità con autonomia funzonale

Isolamento termico dell’edificio: 50mila euro a unità; sostituzione impianto con caldaia o pompa di calore: 15mila euro

Stati di avanzamento

Cessione a rate

Fino a oggi la cessione dei crediti fiscali era possibile solo al momento della chiusura del cantiere. Una modifica votata alla Camera consente di procedere anche con gli stati di avanzamento lavori (Sal). Si tratta di passaggi parziali, fissati all’inizio del cantiere, per i quali un certo livello di avanzamento dei lavori corrisponde all’emissione di una fattura. In questo modo, i crediti diventano cedibili prima e migliora la sostenibilità finanziaria delle operazione per imprese e banche

Le scadenze

Attuazione a tappe

Il meccanismo del superbonus, per essere completo, attende l’emanazione di due provvedimenti, uno dell’agenzia delle Entrate e l’altro del ministero dello Sviluppo: dovranno regolare gli aspetti tecnici. Entrambi dovranno arrivare entro trenta giorni dalla legge di conversione del decreto Rilancio. Vuol dire, a conti fatti, che per completare il meccanismo del nuovo sconto fiscale del 110% bisognerà aspettare almeno un altro mese, arrivando ad agosto inoltrato