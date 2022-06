Limo, l’elettrica cinese che va guidata solo con abbonamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mobilize, la divisione del Gruppo Renault votata alla mobilità aggiunge al suo parco vetture (tipicamente la Zoe) la nuova Limo. Si tratta di una berlina totalmente elettrica nata dalla join venture della casa francese con e Jiangling Motors, azienda cinese che produce auto elettriche nel paese d’origine. Quest’auto non sarà mai in vendita. Infatti viene offerta a taxisti, NCC e flotte, previa la sottoscrizione di un abbonamento. La proposta di Mobilize è al momento attiva in Spagna. Il costo per un NCC o taxista iberico è 1.500 euro al mese per 3 anni/150.000 chilometri. In questa cifra, è “tutto compreso”. Si parte dalla manutenzione totale dell’auto, passando per il cambio gomme, fino a una polizza kasko e assistenza stradale 24/7. In autunno il servizio partirà anche a Parigi, mentre per l’Italia Mobilize dovrebbe sbarcare con la sua offerta entro fine 2023 a Milano.

Limo è una berlina dal un design moderno e filante. Non è un’auto compatta, vista la sua lunghezza che è di poco sotto i 4,7 metri. Questa misura fa rima con tanto spazio all’interno, soprattutto per i passeggeri dei sedili posteriori che nello specifico caso diventano i clienti. Spiccano le luci full led e le maniglie a filo carrozzeria che si aprono quando ci si avvicina all’auto con la “key less” in tasca.

Il motore elettrico offre una potenza massima di 160 cv, alimentato da una batteria da 60 kWh, che da quanto dichiarato da Mobilize dovrebbe garantire un’autonomia di 450 km secondo il ciclo WLTP.

L’interno della Limo è tutto votato al confort. Due i display presenti: il primo da 10,25” mostra tutte le info riguardanti l’auto, mentre il secondo touchscreen da 12,3” è dedicato all’infotainment.