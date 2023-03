LimoLane chiude un round da 4 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Round da 4 milioni per LimoLane, la piattaforma digitale leader nella mobilità premium. L’operazione è stata guidata dall'imprenditore seriale Fabio Nalucci, ceo e founder di Gellify, e dall veicolo Equity Venture Club. Al round hanno partecipato una selezione di investitori italiani e internazionali, tra i quali Riccardo Martinelli, ex chief investment officer di Partners Group in Italia.

«In un solo anno LimoLane è cresciuta in maniera esponenziale, ciò dimostra l’efficacia di un business model vincente che in breve tempo si è affermato tra le soluzioni digitali all’avanguardia nel segmento della mobilità premium. Supportare il lungimirante e competente team di LimoLane in questa fase di scaling nazionale e internazionale, permetterà al brand di raggiungere un ruolo di leadership globale e inoltre di portare l’expertise imprenditoriale del nostro Paese anche oltre i confini nazionali, come già avvenuto in Gran Bretagna e in Francia» ha commentato Fabio Nalucci.



L’attività di Limolane

La società, nata in Italia nel 2021 ma con ricavi internazionali già nel 2022, ha chiuso il bilancio dello scorso esercizio con ricavi oltre i 8 milioni di euro, ben 3,2 volte in più di quanto raggiunto l'anno precedente.

LimoLane, fondata a seguito di un venture building di successo tra Gellify e una realtà tradizionale operante nel mondo Ncc, ha l’obiettivo di portare innovazione nella mobilità business e premium tramite una piattaforma digitale accessibile dai clienti di tutto il mondo. Ad oggi la piattaforma è attiva in Italia, Gran Bretagna e Francia. La piattaforma LimoLane è già multicanale e consente ai clienti una esperienza d'uso completa tramite l'app attiva su smartphone o tablet, via web e via call center con un'assistenza clienti attiva 24/7.

Le linee di sviluppo

Il round di investimento consentirà di aumentare la presenza in piattaforma degli chauffeur services, categoria oggi frammentata, che solo in Italia conta oltre 34.000 micro-attività ben radicate sul territorio ma sprovviste di mezzi tecnologicamente innovativi in grado di ottimizzare il servizio offerto. Inoltre, l'obiettivo di LimoLane è soddisfare una nuova e crescente richiesta di mobilità urbana non di linea da parte di categorie di utenza sia business sia consumer VIP.