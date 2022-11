Limone e Mondolè Ski area, relax e sport sulle Alpi che guardano al mare

La chiamano la perla glamour o la “Regina” delle Alpi Marittime perché al divertimento sulla neve si abbina la bellezza di un centro storico elegante, ben frequentato fin dai primi del Novecento e oggi completamente connesso. Limone Piemonte è poco lontano dalla Riviera Ligure e dalla Costa Azzurra (attraversando il traforo del Colle di Tenda) ma ha il pregio di essere una stazione sciistica tra le più nevose d'Italia e comunque dotata di sistema di innevamento artificiale. Il suo comprensorio Riserva Bianca offre 80 km di piste fino a 2.050 metri di quota e gli impianti dovrebbero aprire l'8 dicembre, con prezzi dinamici per gli skipass. Altra meta sulle Alpi Marittime da non dimenticare è il comprensorio Mondolè Ski, il più esteso della Provincia di Cuneo (130 km di piste di cui circa 100 per lo sci alpino) con le località di Artesina, Frabosa Soprana e Prato Nevoso, dove praticare sci di discesa e snowboard (anche in notturna) o dilettarsi con pattinaggio su ghiaccio ed escursioni in motoslitta.

7/26 9/26 Menu