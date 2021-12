Lina Wertmüller, regina del grottesco e prima regista donna candidata all’Oscar

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Addio a uno dei nomi più importanti della storia del cinema italiano: si è spenta all'età di 93 anni Lina Wertmüller, autrice di tante pellicole indimenticabili e prima donna a essere candidata all'Oscar come miglior regista, grazie a «Pasqualino Settebellezze», uno dei film che l'ha resa immortale.



Nata a Roma il 14 agosto del 1928, si è dedicata fin da giovanissima al mondo dello spettacolo, frequentando l'accademia teatrale e collaborando con celebri artisti del palcoscenico. L'esordio al cinema è datato 1963, un anno fondamentale nella sua vita e carriera sia per essere stata assistente di Federico Fellini in un capolavoro come «8 ½» sia per l'uscita della sua opera prima, «I basilischi», che già dimostra il suo notevole talento.

Loading...

Ha lavorato inoltre per la radio e la televisione, dirigendo, ad esempio, la serie de «Il giornalino di Gianburrasca» tra il 1964 e il 1965 con Rita Pavone, che ritroverà anche sul grande schermo con «Rita la zanzara» del 1966 e il successivo «Non stuzzicate la zanzara» dell'anno seguente.

I successi degli anni Settanta

Sarà però con gli anni Settanta (il decennio più significativo della sua carriera) che la sua grande capacità narrativa e registica riuscirà a trovare pieno compimento.Nel 1972 arriva in concorso al Festival di Cannes con il suo primo cult-movie, «Mimì metallurgico ferito nell'onore», con Giancarlo Giannini nei panni di un operaio catanese costretto a emigrare a Torino per non aver dato il suo voto alla mafia locale. Con questo film si va anche a creare quello stile da commedia satirica e venata di grottesco tipica del cinema dell'autrice, capace di ironizzare come pochi altri sull'immobilismo nazionale e sui costumi dell'Italia dell'epoca.Con il successivo «Film d'amore e d'anarchia – Ovvero “Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…”» del 1973 inaugura la tendenza a titoli dalla lunghezza torrenziale e torna a Cannes dove Giannini (questa volta nei panni di un contadino del Nord Italia che parte per Roma intenzionato a uccidere Mussolini) ottiene il premio per la miglior interpretazione maschile.

Nel 1974 la sua produzione si fa ancora più frequente con ben due pellicole: il meno ricordato «Tutto a posto e niente in ordine» e il fortunato e potentissimo «Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto», storia di una convivenza forzata su un'isola deserta tra due personaggi molto diversi tra loro (per le preferenze politiche, in primis) interpretati dal solito Giannini e da Mariangela Melato.