Lincoln a Detroit con una showcar per stupire

Il brand di lusso americano Lincoln aveva presentato la sua ultima concept car la L100 nel mesi di agosto stupendo con la sua forma aerodinamica e il design esuberante. Ora la show car ha debuttato al salone di Detroit. Alcuni dettagli sono insoliti come entrambi i montanti che si aprono come il guscio incluso anche il tetto, facilitando di conseguenza l'entrata e l'uscita dalla vettura. In aggiunta il cofano è stato realizzato interamente in vetro sia per mantenere l’abitacolo e arioso, ma anche leggero. La concept si dimostra comunque ancora in fase di realizzazione finale con alcuni dettagli che verranno rielaborati nella versione definitiva.

11/14 13/14 Menu