«Linea d’Ombra» porta a Salerno la maratona di (e con) Nanni Moretti

Linea d’Ombra, tradizionale festival del cinema d’autore di Salerno, taglia il nastro della sua 28esima edizione con un parterre di ospiti d’eccezione: i fratelli D’Innocenzo, Giovanni Veronesi, Francesco Amato, Yari Gugliucci, Edoardo De Angelis, Pietro Castellitto, Tanino Liberatore per chiudere con Nanni Moretti. Il tema della kermesse, in programma dall’11 al 18 novembre tra la Sala Pasolini e il Piccolo Teatro Porta Catena, quest’anno è «Cha(lle)nge», nel senso di sfida ma al tempo stesso cambiamento. Durante gli incontri con gli ospiti non si parlerà solo di cinema (o fumetto, nel caso di Liberatore), ma anche di dove stiamo andando e cosa fare per cambiare le sorti di un mondo che sembra impazzire. A chiudere, come da tradizione ormai consolidata, in note il festival, Greta Scarano con la sua seconda identità, quella di cantante, qualcosa di perfettamente coerente con i concetti di sfida e cambiamento.

Per Passaggi d’Europa sono cinque i lungometraggi in concorso e arrivano dall’Irlanda, Ann di Ciaran Creagh; la Francia, Maoussi di Charlotte Schiøler; che partecipa con una prima assoluta; la Gran Bretagna, No Way Home di Yousef Ali Khan; la Bosnia, Excursion di Una Gunjak, e la Svezia, 12 Dares di Izer Aliu. Con CortoEuropa viene selezionato il miglior cinema breve dell’anno: sono 19 quest’anno i film in concorso, provenienti da 13 diversi paesi. LineaDoc è il concorso dedicato ai documentari, selezione quest’anno davvero di notevole spessore, dodici titoli da nove differenti paesi per una selezione che abbraccia opere da tutto il mondo. E poi c’è VedoAnimato, dedicato ai cortometraggi d’animazione, in tutte le declinazioni, dal passo uno all’animazione 3D.

Tra gli appuntamenti più attesi, sicuramente la maratona cinematografica notturna di Linea d’Ombra che avrà in presenza anche il suo protagonista. Sarà infatti dedicata a Nanni Moretti e al suo cinema la prova di resistenza che il festival propone agli spettatori più coriacei. Un percorso pensato e ragionato con cui si abbracciano le diverse anime morettiane, da quella classica e ormai cult di Ecce Bombo fino all’ultimo film Il Sol dell’Avvenire. . Al Cinema Fatima, la storica sala d’essai cittadina, per Linea d’Ombra Festival ci sarà l’anteprima nazionale 20.000 specie di api, il film spagnolo di Estibaliz Urresola Solaguren che ha un modo meraviglioso di trattare il delicato problema della «disforia di genere».