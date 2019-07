Linea dura di Johnson e Hunt, il rischio hard Brexit affossa la sterlina di Nicol Degli Innocenti

I due candidati alla leadership Tory (e dunque al ruolo di premier britannico) Boris Johnson (a sinistra) e Jeremy Hunt

3' di lettura

LONDRA- Il “no deal” si avvicina e la sterlina affonda. L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea senza un accordo il 31 ottobre si è fatta più probabile, dopo che entrambi i candidati a diventare premier britannico hanno escluso compromessi con Bruxelles. Nell’ultimo dibattito prima dell’elezione del nuovo leader conservatore sia Boris Johnson che Jeremy Hunt hanno assunto una posizione più rigida e hanno dichiarato che il backstop è «morto».

La polizza di assicurazione per impedire il ritorno a un confine tra le due Irlande è stata la parte più controversa e contestata dell’accordo di recesso negoziato dalla premier Theresa May con la Ue e la ragione principale per cui la proposta è stata bocciata per tre volte dal Parlamento di Westminster. Bruxelles ha però messo in chiaro che il backstop è una parte fondamentale dell’accordo di recesso e non può essere eliminato. I sostenitori più moderati di Brexit speravano quindi di trovare un compromesso accettabile, mantenendo il backstop ma modificandolo, ad esempio stabilendo una scadenza temporale o concedendo a Londra il diritto unilaterale di uscire per rassicurare i conservatori che il Regno Unito non sarebbe stato “intrappolato” a oltranza nel mercato unico.

I due candidati ora però escludono qualsiasi aggiustamento o ritocco al backstop. «La Gran Bretagna deve dire no a limiti temporali o vie di fuga unilaterali o altri mezzi complessi, limature o codicilli sul backstop -, ha detto Johnson -. Deve essere eliminato e basta». Hunt ha concordato con il suo rivale, dichiarando che «il backstop è morto e sono d’accordo con Boris che modificarlo non funziona, bisogna trovare una nuova strada. L’importante è mantenere l’impegno verso la Repubblica d’Irlanda a non avere controlli al confine interno». L’attuale ministro degli Esteri non ha però detto come si possano impedire i controlli a quello che diventerebbe l’unico confine di terra tra Gran Bretagna e Ue.

L’irrigidimento dei due candidati manda un segnale a Bruxelles della loro non disponibilità a scendere a compromessi e rende quindi più probabile un no deal.