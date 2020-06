Linea di profumi (e gel igienizzante) ispirati al Parco nazionale d’Abruzzo Il marchio è Parco 1923, dall’anno in cui è stata istituita la tutela dell’area; profumi e creme sono realizzati con la collaborazione del “naso” Luca Maffei di Vera Viola

Il marchio è Parco 1923, dall’anno in cui è stata istituita la tutela dell’area; profumi e creme sono realizzati con la collaborazione del “naso” Luca Maffei

«Volevo riprodurre gli odori del Parco nazionale d'Abruzzo, il luogo della mia infanzia, con alberi millenari ed essenze indimenticabili »: parte così il racconto di Paride Vitale, titolare di un’agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni, trapiantato da Pescasseroli (in provincia de l'Aquila) a Milano ormai da molti anni. Nostalgico di quei luoghi e delle loro essenze, oggi produttore, con la società Umpv insieme a Ugo Maria Morosi, di una linea di profumi e prodotti di bellezza e per la casa con il marchio Parco 1923: data che rievoca l'istituzione del Parco nazionale.



Dai prototipi al gel igienizzante

In questi giorni nell'azienda abruzzese si prepara il lancio di un nuovo prodotto, il gel igienizzante all'essenza del Parco che da giugno sarà possibile acquistare sul sito dell'azienda o nei negozi concessionari.



Ma ripercorriamo la storia. Si parte con una sfida difficile: riprodurre i profumi del parco nazionale. Per raggiungere l'obiettivo, Paride Vitale si rivolge a Luca Maffei, uno dei “nasi” più quotati e premiati d'Europa. Si comincia a produrre prototipi e, per verificare che il profumo prodotto sia proprio quello delle antiche faggete abruzzesi, si chiede il parere di anziane guardie forestali. Per 15 volte il loro parere è negativo, alla 16esima esultano. Uno di essi commenta: «Mi ricorda la notte a caccia dei bracconieri». Era il 2016, quando, approntata la ricetta, partiva la produzione. E poco dopo veniva inaugurato il primo monomarca: a Pescasseroli nel cuore del Parco d'Abruzzo.

Una filiera divisa in sei

La produzione è da allora affidata a sei piccole imprese, ciascuna specializzata in una fase del ciclo. Dalla materia prima al packaging, ogni dettaglio è curato al massimo: una pietra “gentile” porosa sul collo della bottiglia che si impregna e a sua volta diventa dispensatore di profumo, una scatola ben rifinita, lo stemma con l'Orso marsicano, simbolo del Parco. «Riscuotiamo un buon successo locale - ricorda Vitale - così decidiamo di avviare una distribuzione su più larga scala».

I prodotti Parco 1923 oggi vengono venduti in 150 profumerie artistiche italiane e in 100 straniere oppure online sul sito del brand ( https://www.parco1923.com/) . Si arricchisce anche la gamma, con il profumo “Scarpetta di Venere”, che riproduce l'essenza di un fiore diffuso nel parco e che fiorisce in primavera.