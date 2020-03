Linee di credito a lungo termine per convincere i rigoristi del nord

Non prevede la creazione di bond europei o la monetizzazione dei debiti nazionali, misure su cui esiste una forte resistenza dei Paesi del Nord Europa;

La Lcd sarebbe virtualmente sotto l’ombrello dell’Omt, il programma emergenziale di acquisto di titoli del debito pubblico nazionale della Bce, e ciò consentirebbe al Mes di pagare interessi di mercato più bassi, con ovvio beneficio per i Paesi debitori.

Naturalmente, la natura del finanziamento richiede che l’Omt possa essere attivato anche per emissioni a lungo e lunghissimo termine, mentre attualmente è pensato per il tratto a breve termine della curva dei rendimenti. La proposta di Lcd lascia anche aperti punti che andrebbero affrontati e chiariti, per renderla più efficace e più accettabile in sede europea.

1 Attualmente il Mes ha una capacità di credito pari a circa 400 miliardi, mentre il costo della pandemia è potenzialmente molto superiore. Per superare questo limite si potrebbe naturalmente aumentare il capitale del Mes e quindi la sua capacità di raccolta sul mercato, ma questa appare una strada politicamente difficile da percorrere in questa fase.

2 I tassi a cui si finanzia il Mes riflettono necessariamente i rischi dei Paesi che beneficiano dei finanziamenti. Il fatto che la Lcd sia usata esclusivamente per lo scopo di contenere gli effetti negativi della pandemia non garantisce, di per sé, l’affidabilità, o la sostenibilità dei crediti concessi. Nel caso specifico, le misure per contenere la pandemia saranno soprattutto trasferimenti che coprono le perdite incomprimibili causate dallo shock e spese per il rafforzamento dei presidi ospedalieri e sanitari, cioè interventi che verosimilmente non aumenteranno il tasso di crescita di lungo periodo, anche se sono necessari ad alleviare le sofferenze delle persone e prevenire un circolo vizioso tra domanda e offerta che rischia di trasformare uno shock temporaneo in un disastro permanente.