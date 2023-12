Lingotto Fiere, prove di dialogo. Arriva il nuovo piano di sviluppo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una alleanza mai decollata tra la proprietà, privata, e le istituzioni, un dialogo difficile e periodiche polemiche su gestione e investimenti per Lingotto Fiere. Il Centro fieristico di Torino non naviga mari tranquilli come ha dimostrato il botta e risposta tra l’amministratore delegato di GL Events, Gruppo francese proprietario del Lingotto, e i vertici di Regione Piemonte, Comune di Torino e Camera di commercio. La difficoltà è strutturale, riguarda la governance e nasce probabilmente dal fatto che il Lingotto è l’unico caso in Italia di un polo fieristico che non vede soggetti pubblici tra i suoi gestori, questa almeno è l’idea dei vertici di GL Events. Per enti locali e istituzioni il problema, invece, è lo scarso interesse della proprietà francese verso il polo torinese che ha un fatturato di 11 milioni e che conta un milione di passaggi, con oltre la metà dei visitatori paganti concentrati in un solo evento, il Salone del Libro.

Regione, Città e Camera di commercio di Torino stanno lavorando ad un piano di sviluppo del comparto fieristico che sarà presentato a breve, come anticipa il presidente della Cdc di Torino, Dario Gallina: «Enti pubblici e Camera di commercio contribuiscono economicamente alla realizzazione delle principali manifestazioni e ma da parte nostra c’è anche l’impegno a far crescere il polo fieristico con un piano di interventi, già sul 2024, che possa stimolare anche l’investimento da parte di GL Events e possa rendere più attrattivo il Lingotto e i servizi che offre». Uno studio commissionato da Regione, Cdc e Comune conferma le grandi potenzialità del Lingotto, che potrebbe realisticamente vedere raddoppiati i suoi visitatori. Quanto all’ipotesi di un cambio di governance, «credo che l’ipotesi di un ruolo pubblico dentro alla società debba rimanere sul tavolo, ma nel frattempo serve un piano veloce che possa garantire il rilancio del Lingotto l’anno prossimo, in concomitanza con l’apertura del nuovo Centro Congressi della camera di commercio».

La struttura è composta da tre padiglioni e dall’Oval – quest’ultimo non di proprietà ma in gestione – ed è la più grande location fieristica del Nord-Ovest. «Il peso economico e finanziario di Lingotto Fiere è sostenuto unicamente da GL events, il che non le consente di fare tutti gli investimenti necessari, sull’edificio e sulla creazione di nuovi eventi» sostiene la proprietà. Per GL Events il punto chiave è la proprietà della struttura o l’ingresso degli enti locali nella società. Nel 2020 si era parlato di una potenziale acquisizione per 40 milioni di euro. «L’investimento di qualche decina di milione di euro, attraverso una struttura ombrello, per acquisire l’edificio e controllarlo in termini di sviluppo e investimento rientrerebbe in una scelta strategica per trovare un modello economico e di sviluppo in linea con quanto praticato in Italia» ribadisce la proprietà francese. Su questa ipotesi era stato realizzato anche uno studio di fattibilità ma poi le ristrettezze in bilancio e i dettami della Corte dei Conti, oltre al fatto di considerare il prezzo troppo alto, hanno fatto naufragare il tentativo. «Occorre che le istituzioni contribuiscano davvero allo sviluppo del Lingotto Fiere» insiste l’ad di GL Events Christophe Cizeron. Come? «Possono farlo rilevando la struttura, con un acquisto a prezzo di mercato, la creazione di una società mista o con un altro tipo di impegno finanziario. In ogni caso è indispensabile che partecipino allo sviluppo strategico delle manifestazioni, comprese quelle gestite direttamente da noi, e che le sostengano anche attraverso il loro canali di comunicazione. Occorre che siano presenti e attivi alle inaugurazioni e nei momenti più significativi. Occorre, insomma, un vero lavoro di squadra».

Il Lingotto resta la casa del Salone del Libro e di Artissima, due storiche manifestazioni che Torino vuol tenersi strette. A queste se ne aggiungono altre organizzati direttamente da GL Events – Torino Comics, Expocasa, Restructura e XMAS Comics – che rivendica nel 2023 la crescita del 30% degli eventi, con in previsione sei nuove manifestazioni nel corso del 2024, compreso un salone dedicato all’auto. Tra le più promettenti c’è Horeca Expoforum, in programma dal 17 al 19 marzo. «Forti della nostra esperienza in manifestazioni leader di settore, come Sirha Lione e competizioni come il Bocuse d’Or, faremo convergere a Torino i protagonisti nazionali e stranieri di una filiera che costituisce un importante motore economico e sociale, portando qui un evento che non può mancare in una città sempre più protagonista di grandi appuntamenti sportivi, culturali e scientifici» evidenzia Gabor Ganczer, nuovo ad di GL events Italia.