LinkedIn è solo la prima vittima della privacy cinese

Con il primo novembre entra in vigore in Cina la privacy law. Migliaia di aziende rischiano di dover abbandonare il mercato anche perché oltre alla privacy devono garantire il rispetto di altre leggi - la data privacy law e la cybersecurity - in un quadro generale estremamente complicato anche dal punto di vista economico. Il rischio di sottovalutare le conseguenze di questa nuova legge è altissimo: per chi non si è adeguato può scattare la revoca della licenza a operare.

Uno scomodo apripista

La Cina è destinata a diventare il più grande produttore di dati al mondo entro il 2025, superando gli Stati Uniti, da qui il forte interesse a disciplinare quelli generati in Cina ma che vengono gestiti da qualsiasi soggetto, estero o locale che raccolga dati personali di soggetti che risiedono in Cina.

Che la Cina si adeguasse a una normativa simile alla GDPR adottata in Europa dal 2018 non era scontato. Ma, dal dire al fare, il passaggio non è automatico. Tantopiù che altre leggi sono finora entrate in vigore.

Solo che qui siamo in Cina, Paese fortemente centralizzato, leader al mondo per l’online, che si è già dotato di una cybersecurity law (dal 1° giugno 2017) e, dal 1° settembre, di una data security law. La prima è l'architrave dell'autorità per la Cybersicurezza, la CAC, la seconda mette i paletti ai flussi di dati sensibili accumulati in Cina e in uscita – anche solo potenziale - dal Paese.

Davanti a questo macigno, aggravato dalla privacy law che parte il 1° novembre, si è arreso perfino l’unico grande social media occidentale ad aver resistito grazie anche alle buone relazioni con il Governo cinese (le cosiddette guanxi) della Microsoft di Bill Gates che l’ha acquistato cinque anni fa.