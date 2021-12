LinkedIn, l’Italia è il terzo paese in Europa per iscritti: superati i 16 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

LinkedIn Italia supera i 16 milioni di iscritti. L’Italia diventa così la terza community nazionale più grande d’Europa, a dieci anni dall’arrivo del social più utilizzato per il networking professionale e per le opportunità di lavoro. A livello globale sono invece 774 milioni le persone che fanno parte della community.

«Nel 2011 quando abbiamo aperto la sede italiana contavamo poco più di 2 milioni di membri. È un risultato eccezionale e un momento di grande orgoglio e soddisfazione. In questi 10 anni siamo riusciti a portare il nostro Paese ad avere oltre 16 milioni di professionisti presenti sulla piattaforma, aiutandoli non solo ad espandere il proprio network professionale, ma soprattutto a creare nuove opportunità di carriera, rispondendo alle richieste in costante evoluzione di aziende e recruiter», spiega il country manager Marcello Albergoni.



Tra gli strumenti più importanti per supportare la connessione tra domanda e offerta di lavoro, su LinkedIn c’è l’Economic Graph che crea una mappatura digitale dell’economia globale, tenedo conto dei dati lasciati da iscritti, aziende e scuole. La “mappa interattiva” mostra le competenze lavorative presenti nelle città europee e americane, con dati in tempo reale. Ogni volta che vengono aggiunti dati su LinkedIn, ad esempio quando un iscritto integra il proprio profilo con una nuova skill o quando un’azienda evidenzia una nuova opportunità di lavoro, questi diventano subito parte dell’Economic Graph.

Dato il grande fermento generato dal Pnrr nella Pa, il social ha creato anche un apposito strumento che si chiama inPA, un portale nazionale del reclutamento e un nuovo spazio digitale dedicato al lavoro pubblico, per individuare e coinvolgere il maggior numero di professioni e alte specializzazioni nelle procedure indette dalle pubbliche amministrazioni per la selezione del personale dei progetti del Pnrr.