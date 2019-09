Links Management continua a crescere (e assume 100 persone) La società di consulenza It fondata a Lecce 20 anni fa rilancia sull’offerta ad aziende, banche e Pa potenziando la propria struttura con personale giovane e qualificato

Il team di Links

2' di lettura

Con oltre 100 assunzioni programmate entro la fine del 2020, continua la crescita di Links Management and Technology Spa. L0azienda da piccolissima realtà locale nata a Lecce da un’intuizione dell’amministratore Giancarlo Negro, è diventata uno dei principali player della consulenza informatica e It. In questi anni l’ambizione e l’attitudine all’evoluzione hanno spinto Links Spa dal capoluogo salentino a trovare sempre nuove vie e nuove destinazioni.

Partendo dalla Puglia, infatti, nel 1999, con solo tre dipendenti, Links, che oggi ne conta più di 500 di cui 200 assunti solo nell’ultimo anno, ha creato sinergie in tutta l’Italia, nel rispetto della propria identità, elemento di forza imprescindibile. L’azienda oggi è dislocata su cinque sedi principali: Lecce (anche sede legale), Bari, Roma, Milano e Sondrio, due sedi operative e una sede all’estero. Ha effettuato due importanti acquisizioni negli ultimi due anni e ha costituito una newco specializzata nella gestione di infrastrutture tecnologiche complesse.

«Venti anni rappresentano certamente un punto di partenza e non di arrivo – sottolinea Negro - che testimonia come passione e innovazione permettano di superare ogni ostacolo e confine. La nostra storia fonda le proprie radici in valori solidi: spirito di sacrificio, passione per il proprio lavoro, onestà intellettuale, profondo senso di appartenenza alla famiglia Links, tutti alla base del nostro essere azienda e del modo in cui interpretiamo ogni giorno il nostro cammino».

Tra gli asset di Links Spa, strutturata in tre divisioni (Banche e Financial Service, Pubblica Amministrazione e Industria), il Links Innovation Hub, un centro di ricerca dove si sviluppano digital application per mercati e processi verticali ed altamente specialistici, Links Academy, struttura per l’alta formazione e l’aggiornamento. «Links non ha intenzione di fermarsi», continua Negro. «Partendo dalla volontà chiara di consolidare la propria presenza sul mercato nazionale, attraverso lo sviluppo di competenze e soluzioni innovative sempre più specializzate nei domini applicativi sui quali investe, Links intende avviare, mediante soluzioni applicative in fase di sviluppo, processi di internazionalizzazione soprattutto nel mercato europeo oltre a potenziare un’organizzazione in modalità near shore per valorizzare le competenze nei centri di sviluppo Links».