Liquidità da 30 mld di $ dalla Banca centrale cinese, asset finanziari in aumento

La Banca centrale cinese ha immesso liquidità nel sistema finanziario per 200 miliardi di yuan (circa 31,22 miliardi di dollari) attraverso operazioni di mercato aperto con il meccanismo di prestito a medio termine (Mlf). Ha anche iniettato altri 10 miliardi di yuan nel mercato attraverso pronti contro termine a sette giorni ad un tasso di interesse del 2,2 per cento. Un salvagente considerato necessario per fronteggiare le difficoltà dell’economia cinese, fortemente influenzata dalle relazioni politiche tra la Cina e resto del mondo.



Un salvagente per le banche e per il mercato

Con i 30 miliardi immessi nel sistema bancario, i mercati sotto pressione per le tensioni politiche globali dovrebbero tirare un respiro di sollievo. Lo strumento dell’Mlf è stato introdotto sette anni fa per aiutare le banche commerciali a mantenere la liquidità, consentendo loro di prendere in prestito disponibilità dalla Banca centrale utilizzando titoli come garanzia.

Il pronto contro termine è un processo in cui la Banca centrale acquista titoli dalle banche commerciali attraverso un’offerta, con l’accordo di rivenderli in futuro.

Di recente la Banca centrale ha drenato liquidità dal sistema proprio con l’intento di rilasciare in un secondo tempo disponibilità per le banche e a loro volta per aziende e famiglie.

Le attese politiche e i riflessi sullo yuan

In una congiuntura particolarmente complessa dal punto di vista politico, la Banca centrale utilizza i tools a disposizione per mantenere stabile il sistema.