Liquidità all’economia reale: finalmente ci siamo?

CRESCITA % DEI DEPOSITI BANCARI CORPORATE (ANNO SU ANNO) Loading...

In ogni caso anche per l'area Euro i flussi sono piuttosto consistenti: da dicembre 2019 a luglio 2020 i depositi bancari delle imprese non finanziarie sono aumentati di circa 400 miliardi di € da 2.650 a 3.030 miliardi, un balzo di circa il +19% a fronte di una crescita media del +6% annuo nel decennio precedente. L'80% dei nuovi depositi è a vista, mentre il resto ha un vincolo inferiore a 2 anni. Si sono ridotti invece i depositi vincolati con scadenza superiore a 2 anni. Guardando alla decomposizione geografica dei tassi di crescita (cfr. Figura 5), si nota un'accelerazione a partire da marzo 2020, soprattutto per Francia ed Italia, con picchi che hanno superato ampiamente il 30% annuo ed un successivo rallentamento, più evidente nel primo trimestre 2021.

TASSO DI CRESCITA DEI DEPOSITI BANCARI DEL SETTORE PRIVATO NON FINANZIARIO Loading...

Visto il crollo dei ricavi sperimentato dal settore privato non finanziario durante il lockdown e nel periodo immediatamente successivo, la liquidità è ovviamente affluita nei conti delle imprese solo attraverso una crescita contestuale delle loro posizioni debitorie, in misura minore rappresentate dalla raccolta obbligazionaria o da prestiti di intermediari esteri. A conferma di ciò, il dato di crescita dei prestiti delle banche commerciali ha seguito il medesimo andamento osservato per i depositi (cfr. Figura 6).

VARIAZIONE % DEI PRESTITI AL SETTORE PRIVATO (ANNO SU ANNO) Loading...

Ancora una volta, si conferma l’andamento osservato nei conti di deposito di governi ed imprese: una crescita sostenuta in risposta all’esplosione della crisi pandemica ed un successivo declino verso la norma storica. Il ciclo di crescita/contrazione dei prestiti in Usa è molto più accentuato, con un picco evidente ed un recente passaggio del tasso di variazione in territorio negativo, mentre per l’area Euro si può parlare di un lungo plateau con la fase discendente in ritardo di diversi mesi su quella Usa.



Proprio guardando alle brillanti performance dell’economia Usa (gli investimenti fissi lordi nel primo trimestre 2021 hanno più che recuperato i valori pre-pandemia, segnando nuovi massimi) si può ben sperare che la stabilizzazione dei depositi del settore privato sia indice non solo di una moderazione dei prestiti ma anche di un impiego delle risorse ottenute per l’avvio di un robusto ciclo di investimenti d’impresa.



Insomma, rischio varianti a parte, gli indicatori lasciano sperare tempo buono in arrivo.