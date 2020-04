Liquidità imprese: Mcc, da lunedì domande per garanzie sotto 100% L’ad di Mcc, Bernardo Mattarella, in audizione presso la commissione d’inchiesta sul sistema bancario: «Tra il 17 marzo ad oggi sono arrivate al Fondo 17.881 domande per oltre 2,7 miliardi di importo finanziato»

«Quasi tutte le misure sono già disponibili per il sistema bancario, quanto alle garanzie al 90%per il 25% del fatturato fino 5 milioni e quelle 90+10 saranno disponibili alle banche da lunedì della prossima settimana, già da oggi sarà disponibile l’allegato da far compilare alle imprese, per cui già si può lavorare per presentare le domande da lunedì della prossima settimana». Lo ha annunciato l’ad di Mcc, Bernardo Mattarella, in audizione presso la commissione d’inchiesta sul sistema bancario, presieduta da Carla Ruocco.

Quanto ai tempi medi di concessione della garanzia, per i prestiti fino a 25 mila euro, garantiti al 100%, «le banche possono erogare immediatamente» e «noi non abbiamo mai avuto un “magazzino” più anziano di un giorno o due, vediamo le quantità dei prossimi giorni, ma - dice l’ad di Mediocredito centrale - con due sedute del consiglio di gestione a settimana non mi aspetto di arrivare a più di 3-4 giorni di “magazzino”, con un’attesa quindi di pochi giorni per le banche per avere gli esiti».

Arrivate domande per 2,7 miliardi di importo

«Tra il 17 marzo ad oggi sono arrivate al Fondo 17.881 domande per oltre 2,7 miliardi di importo finanziato, di queste 16.368, per un totale di circa 2,6miliardi, sono ai sensi delle nuove normative, solo 1.513 solo ai sensi della precedente normativa» ha precisato Mattarella in audizione. «Le domande approvate fino alla seduta del consiglio di gestione del 21 aprile, delle 17 mila pervenute, sono già 12.600 per quasi 2 miliardi di euro. Altre 3.500 quasi sono in approvazione per il Consiglio di domani». Alle prime evidenze che stanno arrivando «ci si sta muovendo tra tassi inferiori all’1% e tassi massimi intorno all’1,6%» ha detto parlando dei costi delle operazioni di finanziamento sotto i 25 mila euro, con garanzia statale al 100%.

