Liquidità delle imprese in salvo: garanzie verso la proroga. Più adesioni al sud

Le moratorie e i prestiti garantiti hanno messo in salvo la liquidità delle imprese italiane. A dimostrare l’efficacia di questi due strumenti, adottati finora dal 61% delle società, è l’analisi contenuta nella nuova edizione del Rapporto sulle economie regionali della Banca d’Italia che verrà presentato giovedì 4 novembre. Questi risultati arrivano proprio mentre il Governo decide, con la legge di Bilancio, di prorogare fino a fine giugno 2022 le garanzie Sace e quelle del Fondo Pmi sui prestiti.

Con la legge di Bilancio il Governo intende dare più tempo alle imprese per aderire alle garanzie di Sace e del Fondo Pmi sui prestiti oltre i 30mila euro. Queste ultime però scenderanno al 60%, mentre resteranno all’80% quelle sugli investimenti. Dal 1° aprile 2022, inoltre, scatterà il pagamento di una commissione a carico dei soggetti garantiti. Si aggiungono poi - con il decreto Pnrr - altri 358 milioni di euro per concedere nuove garanzie pubbliche fino al 31 dicembre 2025 su finanziamenti mirati nel settore del turismo.

Il bilancio di moratorie e prestiti garantiti

Nel frattempo la Banca d’Italia, nel report che verrà presentato il 4 novembre, certifica il successo delle misure di sostegno alla liquidità, adottate per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Le garanzie pubbliche sui prestiti alle imprese sarebbero scadute a fine anno. Cosa che accadrà invece - sembra confermato - per le moratorie pubbliche sui crediti attivi. Queste ultime, in particolare, è stato possibile chiederle fino al 31 gennaio scorso e la durata delle sospensioni in essere è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021.

La geografia delle adesioni

Agli analisti comunque non sembra preoccupare questo stop. In base alla rilevazione AnaCredit della Banca d’Italia i crediti interessati sono già in calo negli ultimi mesi. È stato osservato il ricorso a moratorie (ex lege o private) e prestiti garantiti da marzo-aprile 2020 fino a giugno 2021. Complessivamente le imprese che hanno utilizzato almeno uno dei due strumenti sono state più del 61% del totale delle società di capitale e di persone con un indebitamento bancario pari ad almeno 25mila euro, con quote lievemente più elevate nel Centro e nel Mezzogiorno (63 e 65 per cento). Nell’ultimo anno, però, è aumentata solo - di 25 punti percentuali - la quota di prestiti con garanzie pubbliche, soprattutto al Sud. Il ricorso alle moratorie, invece, si sta lentamente esaurendo: l’utilizzo è stato leggermente più frequente nel Nord Est e all’inizio della pandemia, per tamponare lo shock iniziale; la quota di imprese beneficiarie è progressivamente diminuita, dal 31 al 18 % nel periodo in esame. Senza contare che negli ultimi mesi anche altre aziende avranno scelto in autonomia di riprendere il regolare rimborso dei prestiti: da giugno 2021 la proroga della moratoria viene concessa solo previa richiesta esplicita dell’impresa, e non in modo automatico come nei mesi precedenti.

La geografia delle adesioni è legata alle caratteristiche del tessuto imprenditoriale: vi hanno fatto ricorso in maniera più diffusa le aziende del terziario, soprattutto quelle operanti nel comparto dell’alloggio e della ristorazione, maggiormente colpite dalla crisi, e quelle di minori dimensioni.