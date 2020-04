Liquidità, l’allarme rosso delle imprese: «Per i fondi servono tre mesi» Corsa contro il tempo soprattutto per le Pmi. Il fabbisogno di risorse stimato dal Csc è di 30 miliardi gran parte necessario tra aprile e giugno di Lello Naso

Le modalità di applicazione del decreto liquidità faranno la differenza. Gli imprenditori non hanno dubbi: sarà una corsa contro il tempo. Perché le imprese, soprattutto le più piccole, hanno necessità immediata di risorse per sopravvivere. Ma il timore di molti imprenditori è che le procedure richiedano almeno due-tre mesi. Soprattutto se il via libera della Ue e il software Sace per la delibera dei finanziamenti non arriveranno in tempi rapidissimi.

I numeri sono imponenti: il Centro Studi Confindustria stima «in uno scenario di fine epidemia a giugno, il fabbisogno di liquidità nel 2020 in 30 miliardi di euro, di cui gran parte necessari tra aprile e giugno». Fabbisogno che salirebbe a 80 miliardi «con fine epidemia a dicembre».

Marco Nocivelli, presidente del gruppo Epta, sistemi refrigeranti, 921 milioni di fatturato, seimila dipendenti, presidente di Anima, le imprese della meccanica varia, non nasconde una preoccupazione forte: l’imbuto. «Se bisognerà fare le istruttorie per tutte le richieste - dice - il sistema bancario sarà sommerso. Sarebbe un disastro perché le imprese hanno immediata necessità di liquidità. Invece sento dire che si temporeggia in attesa di istruzioni. Se vogliamo risolvere un’emergenza con schemi antichi, rischiamo la paralisi. Banche, Sace, Mef, Cdp… ci sono troppe teste decisionali».

Nocivelli è un imprenditore noto per la sua concretezza: «La disponibilità della liquidità è una notizia ottima, ma bisogna erogarla in maniera diretta. Penso alla concessione immediata dei fondi in attesa dell’approvazione dell’istruttoria, allo sconto totale delle fatture o al finanziamento con vincolo di mandato per pagare gli stipendi e i fornitori. Si darebbe liquidità all’intero sistema».