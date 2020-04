Liquidità, la rabbia dei piccoli: troppa confusione per le Pmi

Sono il titolare insieme al mio socio, della G&G Distribuzione sas, azienda di Palermo, che si occupa di forniture di attrezzature per autofficine, gommisti ed autocarrozzerie, con annessa assistenza e formazione . Abbiamo 7 dipendenti più 2 agenti con partita iva, il nostro volume d'affari si attesta sui due milioni di euro di imponibile. Siamo in grandissima crisi di liquidità, venerdì 10/04 mi sono recato presso una delle 2 banche con cui lavoriamo, per chiedere la possibilità di accedere ad uno di quei finanziamenti garantiti dallo Stato. Ho avuto risposte di gran lunga evasive, mi è stato infatti detto che ancora di certo non vi era nulla, che comunque bisognava istruire una pratica al vaglio dell'istituto e quindi con tempi e valutazioni “soliti”. Mi hanno fatto firmare delle carte, per poter aumentare un minimo la scopertura di c/c, motivandola con il fatto che sarebbero arrivati tutti gli insoluti dei nostri clienti e quindi saremmo usciti fuori fido. Ma la cosa più assurda è che il gestore imprese del medesimo istituto, con sede diversa, mi ha avvisato del fatto che giorno 20/04 mi addebiteranno 3.200 euro per interessi e competenze relative al 2019, proponendomi la possibilità di rateizzare il tutto in 12 mesi, ma attraverso un mutuo chirografario dello stesso importo, con firme fideiussorie di tutti i soci.

Domenico Gervasi



G&G Distribuzione sas

Sono un artigiano nel settore parrucchiere. Siamo chiusi da più di un mese, le spese fisse vanno avanti, la liquidità per far fronte alle spese è quasi esaurita. Mi sono recato in banca per accedere al prestito dei 25,000€ ma le banche non sanno ancora nulla.

Luigi Pisapia



Sono Paolo Musolino, un artigiano, titolare di parrucchiere e centro estetico in provincia di Roma. Vorrei segnalare che ad oggi le mie collaboratrici non sanno ancora se riceveranno la famosa cassa integrazione che per gli artigiani viene messa a disposizione dai Fondi Bilaterali. Questi fondi ad oggi non hanno la liquidità necessaria per far fronte a tutte le richieste. Ci ritroveremo alla riapertura con un mare di spese, costi, imposte e tasse accumulate che non sarà possibile sostenere. Non troviamo giusto che il governo ci spinga ad indebitarci con i finanziamenti tanto divulgati.

Paolo Musolino



Namastè Parrucchieri

Sono il titolare di due ristoranti di cui uno a Milano ed uno a Perugia: il finanziamento dei 25 mila euro è tutto una farsa, le banche non hanno nulla di definito, non hanno nessuno ok di garanzie ed inoltre mi hanno fatto capire che se hai una rata di altro prestito arretrata o pagata in ritardo , rientri nella fascia di cattivo pagatore e non hai diritto nemmeno a un euro

Tommaso Ciraci