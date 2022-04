Liquidità senza riparo

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'inflazione galoppa e non pare arrestarsi. Un problema per i risparmiatori. In Italia l'indice dei prezzi è balzato sopra al 6 per cento: livelli che non si vedevano da decenni. Cosa fare per difendere i propri risparmi? L'inflazione è in nemico numero uno della liquidità perché va a erodere il potere di acquisto. Come comportarsi in questa fase? Quali sono gli strumenti che consentono di difendersi limitando l'impatto dell'inflazione? E se lascio tutto sul conto corrente quali sono i vantaggi e gli svantaggi?

A questi ed altri interrogativi risponderemo nel corso del webinar di Plus24 che si terrà lunedì 11 aprile alle ore 12.30 sul sito internet e sui canali Facebook e Linkedin del Sole 24 Ore. Ospiti dell'evento Alberto Gesualdi, partner di Ver Capital Sgr e Gabriele Bellelli, analista finanziario. A condurre il webinar sarà la giornalista di Plus24, Marzia Redaelli.

Durante la diretta il pubblico avrà modo di rivolgere domande agli esperti sui canali social (Linkedin e Facebook) del Sole 24 Ore