Liquidità/Ristoro dei conti in rosso con il fondo perduto

l contributo spetta agli esercenti con fatturato inferiore a 5 milioni a condizione che abbiano subito minori incassi di almeno un terzo rispetto al 2019. Il contributo si applica calcolando una percentuale pari ai minori ricavi così articolata: 20% per soggetti con ricavi non superiori a 400mila euro nel 2019; 15% per i soggetti con ricavi fino a 1 milione nel 2019; 10% per i soggetti con ricavi fino a 5 milioni nel 2019.