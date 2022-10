Liquigas: al via la quinta edizione di «1, 2, 3 ... Respira!» progetto sulla qualità dell’aria

Ascolta la versione audio dell'articolo

È partita la nuova edizione di “1,2,3… Respira!”, il primo progetto educational dedicato ai temi della qualità dell'aria per favorire maggiore conoscenza e consapevolezza sui temi dell'inquinamento e delle fonti energetiche disponibili. Un'edizione che segna i primi cinque anni del progetto voluto da Liquigas, società leader in Italia nella distribuzione di GPL e GNL, e che ha coinvolto fino ad oggi oltre 150.000 ragazzi delle scuole italiane.

Attraverso metodologie interdisciplinari di learning by doing con esperimenti e ricerche, Liquigas fornisce gli strumenti più adeguati per consentire ai ragazzi di apprendere nozioni fondamentali e di condividerle con le loro famiglie. La novità della nuova edizione è un percorso propedeutico – dal titolo “I Misteri dell'energia” - dedicato ai ragazzi di 1ª elementare per un viaggio alla scoperta dell'energia che li preparerà ad affrontare le tematiche relative alla qualità dell'aria.

L’obiettivo

Con “1,2,3… Respira!”, Liquigas vuole tenere alta l'attenzione sull'importanza della tutela della qualità dell'aria sia da un punto di vista di sostenibilità ambientale sia da un punto di vista di tutela della salute. L'Agenzia Europea per l'Ambiente ha stimato che nel 2019 l'inquinamento atmosferico ha continuato a causare un numero significativo di decessi prematuri. Secondo le recenti stime dell'Agenzia circa 307.000 persone sono decedute prematuramente a causa dell'inquinamento da particolato fine in UE nel 2019: il 58% di questi decessi (circa 178.000 persone) si sarebbe potuto evitare con un'aria più pulita. Marcello Zefferi, direttore Sales & Marketing di Liquigas ha dichiarato: «Oggi come non mai è fondamentale essere determinati a non abbassare la guardia su tematiche che toccano la nostra salute. Puntare sui giovani e sulla loro creatività è la mossa vincente per disegnare un futuro migliore verso il quale aziende, istituzioni e comunità non possono rimanere indifferenti, ma sono chiamati ad applicare risorse e conoscenze per contrastare l'inquinamento atmosferico».

Contest speciale

Si conferma anche per la nuova edizione il contest speciale che si affianca al percorso tradizionale. Un concorso che stimola i giovani a usare la creatività per rappresentare la loro idea di futuro. Nelle precedenti edizioni, il premio speciale è stata un'opera di street-art: uno speciale murale realizzato con speciali vernici “mangia-smog” che ha dato un contributo positivo alle comunità di cui fanno parte i ragazzi.La nuova edizione del progetto si inserisce nella programmazione scolastica e ne favorisce l'approccio multimediale: gli studenti potranno dare vita, ad esempio, a progetti grafici realizzati con il supporto dell'insegnante di Educazione Artistica, a storie e racconti elaborati con l'insegnante di Italiano, a canzoni create insieme all'insegnante di Educazione Musicale. Forme di espressività più umanistiche, emozionali e creative che andranno ad affiancare e arricchire le nozioni di Scienza e Tecnologia e il nuovo insegnamento di Educazione Civica.

