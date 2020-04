Liquori e distillati: fatturato crollato del 60% ed export a rischio Gli effetti della crisi secondo Federvini e le richieste al governo per il sostegno al settore di E.Sg.

Le mancate consumazioni nei bar affossano il settore spiriti

2' di lettura

Liquori e distillati stanno pagando pesantemente la crisi provocata dal coronavirus, anche a causa del loro consumo concentrato in bar e ristoranti (le prime vittime del lockdown). Secondo le stime di Fedevini il crollo del fatturato del settore spiriti è stato del 60% in un solo mese. Crollo che si va a sommare alle difficoltà nell’export, che vale 220 milioni di euro ed è già minato dai pesanti dazi decisi dagli Usa in autunno.



Si tratta di un comparto che conta 320 aziende, di cui il 75% interamente a capitale familiare italiano. Il restante 25% è composto da aziende globali che hanno sede e pagano le tasse in Italia. Circa l’80% del settore è costituito da Pmi.



Forte è la vocazione all’export che negli anni più recenti ha viaggiato «in alcuni casi nell’ordine del 50% del fatturato e che resta tra i settori più competitivi del made in Italy nel mondo», commentano da Federvini. Soprattutto grazie a liquori, aperitivi e specialità che fanno parte della tradizione italiana legata al territorio come limoncello, amaretto e sambuca.



«L’indebolimento delle imprese creato dagli aumenti nazionali di imposta del recente passato –si legge in una nota – insieme al dazio del 25% ad valorem applicato da ottobre sul nostro export negli Usa ed ora gli effetti del Coronavirus rischiano di avere pesantissime ripercussioni sia a livello nazionale sia a livello locale, considerando i dipendenti diretti (circa 100mila) e quelli dell’indotto (3 volte tanto) per un valore aggiunto complessivo che ogni anno raggiunge i 4,5 miliardi di euro».



Il settore è stato tra i primi a scontare gli effetti delle chiusure anticipate per impedire il sovraffollamento nei pubblici esercizi e sarà anche l’ultimo a tornare a regime per rispettare la buona pratica del distanziamento sociale.