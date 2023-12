Lisbona: migliore destinazione urbana d’Europa

Eletta di recente la miglior destinazione Urbana d’Europa, Lisbona si riconferma una delle capitali dove organizzare un viaggio perché è una città che valorizza e promuove la sua identità unica e le sue tradizioni. Il clima mite consente poi di visitarla in ogni stagione dell’anno, magari andando alla scoperta di un mondo nascosto che sfugge alle guide turistiche tradizionali. Tra i luoghi inediti che c’è ad esempio il Miradouro Panorâmico de Monsanto, situato all’interno del Parco di Monsanto che offre una vista spettacolare su Lisbona e oltre. Questo punto di vista segreto di Lisbona è in realtà un edificio tappezzato di graffiti e opere d’arte che un tempo era un esclusivo ristorante dell’alta società alla fine degli anni ’60. Abbandonato per molto tempo di recente è stato riaperto e passeggiare per le sue sale e le scale tortuose sembra di esplorare una città fantasma.

Da non perdere anche la Livraria Ler Devagar, questa libreria unica è un vero paradiso per i lettori una fucina culturale che cattura l’essenza di Lisbona. Tra scaffali di libri e una decorazione affascinante, è un luogo perfetto per immergersi nella cultura letteraria locale. Oltre a essere una libreria, Ler Devagar funge anche da spazio culturale. Altra bellezza nascosta è il Cortile Segreto del Palácio Fronteira. Noto per i suoi giardini mozzafiato, in realtà la vera sorpresa è il cortile interno. con dettagli architettonici e fontane incantevoli, un’oasi di tranquillità lontano dal trambusto della città. Per scoprire altre chicche della Lisbona più autentica ci si può affidare agli insider degli Heritage Hotels, inseriti in palazzi antichi riadattati per l’ospitalità sono il punto di partenza ideale per andare alla scoperta dei luoghi più nascosti della città.



