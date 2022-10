Lisciani: «Cresceremo nella Ue grazie a innovazione e qualità»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Sempre dalla parte dei bambini». Il motto di Giuseppe Lisciani, scrittore, pedagogista e insegnante che, nel 1970, fondò la casa editrice Eit, Editrice Italiana Teramo, per realizzare guide didattiche per insegnanti, è ancora oggi di grande attualità, anche nel mondo dell'impresa. Liscianigiochi, l’azienda da lui fondata nel 1989, sulla scorta di quell'esperienza che nel 1975 gli valse la medaglia al merito educativo dal Presidente della Repubblica, occupa oggi un posto di rilievo proprio nel settore del gioco educativo in Italia. Esporta in tutto il mondo, conta 94 dipendenti (età media 42 anni, quasi il 60% sono donne e nessun divario retributivo di genere) e un fatturato di circa 32 milioni di euro per il 2021, anno in cui ha visto più che triplicare il proprio volume d'affari rispetto al 2008.

La qualità dell’ideazione e della produzione dei giochi didattici ed educativi - strumenti e supporti (anche hi-tech) pensati per esperienze visive e tattili, abilità logiche e di memoria, a sostegno dell’importanza che il gioco riveste per lo sviluppo psicofisico del bambino - è al centro delle attività dell'azienda teramana che si giova, unica nel panorama europeo, proprio di quella preziosa esperienza del lungo background editoriale nel settore della didattica e della pedagogia, in un mercato, come quello del giocattolo, che è in crescita (i dati di Assogiocattoli indicano che il mercato italiano del giocattolo ha chiuso il 2021 registrando +9% rispetto al 2020 e +2,1% sul 2019, ndr).

«L'insegnamento che mio padre mi ha lasciato è soprattutto il rispetto per i bambini - spiega Davide Lisciani, ingegnere elettronico, già ceo, divenuto presidente dell'azienda da quando è venuto a mancare il padre Giuseppe (all'inizio del 2022) - il senso profondo e l'importanza di essere vicini a loro mentre crescono.

Quindi l’estrema e meticolosa cura da avere nella ricerca e nell’innovazione dei metodi didattici e nello sviluppo del prodotto, la massima attenzione alla qualità dei materiali che lo compongono e dei contenuti da trasmettere ai bambini». Lisciani progetta, sviluppa e produce dispositivi ludici pensati per tutto l’arco evolutivo del bambino - dai primi anni di vita fino alle soglie dell'adolescenza - ed è anche un centro di ricerca sulle strategie di apprendimento dell’infanzia.

«La nostra priorità è la qualità. Vogliamo scegliere per i nostri prodotti le migliori materie prime – prosegue Davide Lisciani che ha mosso i primi passi nell'azienda appena fondata sin da quando era uno studente universitario - vogliamo sviluppare i migliori contenuti editoriali, didattici e psicoeducativi grazie a una squadra di esperti all'avanguardia e vogliamo produrre con la migliore tecnologia. Anche per questo nell'ultimo anno abbiamo realizzato importanti investimenti industriali rinnovando gran parte dei macchinari».