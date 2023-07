Lismore Castle, Contea di Waterford

Lismore Castle fa risalire le proprie origini al XII secolo: di proprietà del Duca e della Duchessa del Devonshire, è disponibile per gruppi fino a 30 persone. Degna di nota l’atmosfera autenticamente signorile delle 15 camere con dettagli come le vasche da bagno fuori terra, gli antichi arazzi e i caminetti. Su richiesta, il maggiordomo personale del Duca e il suo team sono disponibili per rendere impeccabile e unico ogni momento del soggiorno, anche attraverso le proposte culinarie. L’esperienza da fare in questa zona è almeno un tratto della Waterford Greenway da percorrere sui pedali: la ciclabile più lunga dell’Ireland’s Ancient East, che inanella castelli normanni, rovine medievali e un insediamento vichingo. Da vedere lungo il percorso anche Mount Congreve Gardens, a Kilmeaden, che nel suo perimetro racchiude una delle collezioni di piante più grandi del mondo. Incantevole anche la dimora storica, da sei generazione abitata dai Congreve, costruita nel 1760. Da segnare in agenda, inoltre, per la visita alla tenuta, lo Stables Cafè, e la scuola di orticoltura.

