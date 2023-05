Liste d’attesa, la cura Bertolaso «Cup unico entro la fine anno»

Il fabbisogno dichiarato di 1660 specialisti all’anno appare più alto rispetto al fabbisogno reale per tutte le specialità: questo scostamento potrebbe essere giustificato, spiega la ricerca, dalla massiccia presenza del privato in questa regione, che richiede un alto numero di specialisti.

Secondo altre stime più drastiche, realizzate dal centro studi Sumai-Assoprof, che prende in esame il periodo temporale 2021-2030, in Lombardia si potrebbe arrivare già nel 2025 ad una carenza stabile di 3.039 medici specialisti, qualora rimanesse costante il perimetro dei pensionamenti e quello delle assunzioni. La ricerca ricorda che sono 14.596 i medici nelle strutture del Sistema sanitario nazionale, mentre altri 8.090 sono specialisti che esercitano la professione privatamente. Va detto che il ministero della Sanità a livello nazionale ha appena deciso di aumentare gli accessi a Medicina, con l’ingresso a livello nazionale di 30mila nuovi medici entro il 2030.

Il tentativo di produrre di più

L’assessorato al Welfare guidato da Guido Bertolaso ha la peggiore grana della storia politica lombarda: provare a riallineare la domanda e l’offerta, sapendo che oltre certi limiti non sarà mai possibile, ma provando almeno a ridare un equilibrio. A marzo sono state approvate due delibere di giunta che hanno messo a disposizione 61 milioni per incrementare mensilmente del 10% la produttività rispetto alle liste d’attesa (di cui per ora allocati 43 milioni, 25 al pubblico e 18 al privato). Bertolaso rivendica i primi risultati, che ha esibito in commissione Sanità: per quanto riguarda le visite in fascia B, gli erogatori pubblici hanno migliorato del 56% le prestazioni, mentre i privati del 19%; per quanto riguarda la fascia D, gli erogatori pubblici sono migliorati del 24% contro il 29% del privato.

Nel 2023 il 72% delle prime visite rispetta la soglia temporale nella fascia B, il 78% in fascia D. Risultati simili anche nel privato: il 75% in fascia B - ma in questo caso in peggioramento rispetto al 79% dello scorso anno -, l’82% in fascia D. Da questa analisi vengono però escluse le visite dermatologiche e oculistiche, per le quali non vengono forniti dati ma per cui la situazione è fortemente preoccupante per i ritardi accumulati.

Il mito dell’agenda unica

Altro punto fondamentale sarà la realizzazione di un Cup unico, di cui si parla da anni. Un’agenda unica che permetta di vedere le disponibilità di tutte le strutture e distribuire in modo omogeneo i pazienti. Bertolaso ha annunciato a luglio l’apertura di un bando attraverso la centrale Aria. Ma non tutti dentro la sua stessa maggioranza di governo ne sono convinti. «Se ne parla da anni, non ci riusciremo perché gli stessi ospedali non forniscono i dati», dicono fonti leghiste. «Non è la soluzione a tutto, occorrerebbe che il pubblico tornasse a programmare. Però il Cup unico va fatto - dice invece Samuele Astuti del Pd - e bisogna avere la forza di imporsi minacciando la sospensione dei finanziamenti pubblici».