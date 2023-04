Le Borse puntano su banche centrali meno aggressive, listini Ue in rialzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La convinzione che il ciclo restrittivo di politica monetaria delle banche centrali possa essere vicino alla fine, alimentata anche dalla decisione della banca centrale di Singapore di lasciare invariati i tassi di interesse, sostiene i listini azionari europei. Gli investitori attendono inoltre indicazioni dall'avvio della stagione delle trimestrali negli Stati Uniti: in calendario nel pomeriggio i conti di big del settore finanziario come Jp Morgan, Citi, Wells Fargo e Blackrock. I listini asiatici, intanto, seguendo i rialzi messi a segno giovedì da Wall Street, si avvicinano ai massimi da febbraio. Il FTSE MIB milanese si muove così in rialzo. Tra i principali titoli di Piazza Affari, gli acquisti premiano Recordati, Stellantis, Ferrari e Bper, mentre è in rosso Saipem.

Sul fronte macro, in Francia l'Istituto nazionale di statistica ha alzato al 5,7% il dato sull'inflazione di marzo dal 5,6% stimato in precedenza. La crescita dei prezzi al consumo è comunque in rallentamento rispetto al 6,3% di febbraio. In Spagna, invece, il mese scorso i prezzi sono aumentati dello 0,4% congiunturale e del 3,3% tendenziale, dati che confermano le indicazioni provvisorie.



Focus su Autorgrill, parte l'opa Dufry

Tornando ai titoli di Piazza Affari, Autogrill è sotto i riflettori nel giorno del via all'offerta di Dufry che porterà al delisting della società. Le quotazioni perdono terreno ma rimangono al di sopra dei valori dell'opa. A febbraio è stato definito l'accordo per la cessione a Dufry del 50% circa detenuto dalla Edizione della famiglia Benetton che diventerà socio del gruppo svizzero con una quota compresa tra il 22% e il 27,5% a seconda dell'esito dell'opa. L'offerta è stata promossa sul restante 49,53% del capitale di Autogrill ed è finalizzata al delisting della società di ristorazione per i viaggiatori. L'operazione si configura come una offerta di scambio pertanto agli azionisti di Autogrill sono proposte 0,153 azioni Dufry per ogni titolo portato in adesione: al cambio euro/franco attuale e ai prezzi di Borsa di Dufry, attualmente il valore è leggermente inferiore (6,2 euro circa) alle quotazioni di Autogrill. In alternativa l'offerta è di 6,33 euro cash per ogni azione portata in adesione.

Dollaro debole, petrolio in rialzo

Sul mercato valutario, dollaro ancora debole dopo i dati Usa sui prezzi alla produzione annunciati giovedì e in attesa dei dati sui prezzi all'import. L'euro consolida le posizioni a 1,1066 da 1,057 giovedì in chiusura. La moneta unica vale anche 146,67 yen (146,09), mentre il rapporto dollaro/yen è a 132,52 (133,19). Sul fronte dell'energia, il petrolio è in lieve progresso in attesa del report dell'Agenzia internazionale dell'energia sull'outlook della domanda globale: il Brent giugno è scambiato a 86,34 dollari al barile (+0,29%), il Wti maggio a 82,48 dollari (+0,39%). Gas naturale in calo marginale dello 0,3% a 41,9 euro al megawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam. In rialzo l'oro, che si avvia a chiudere la seconda settimana consecutiva in progresso: la consegna spot sale dello 0,1% a 2.042,01 dollari l'oncia, i future dello 0,1% a 2.056,70 dollari.

Spread stabile a 185 punti, rendimento BTp al 4,24%

Sull'obbligazionario, andamento stabile per lo spread tra BTp e Bund in un contesto di movimenti frazionali sulla curva dei rendimenti euro. A inizio seduta, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco è indicato a 185 punti base, stabile rispetto al closing della vigilia. In lieve rialzo il rendimento del BTp decennale benchmark che segna una prima posizione al 4,24% dal 4,22% del riferimento precedente.