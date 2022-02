Listini azionari in tensione tra Ucraina e Banche centrali, i livelli da monitorare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bilancio in rosso per le principali piazze internazionali. Nell’ultima settimana la peggiore è stata Francoforte con un calo del 2,5% mentre Milano ha ceduto circa il 2 per cento. Fanno poco meglio l’S&P 500 e l’indice Msci Emerging che lasciano sul terreno poco piu’ dell’1 per cento. In evidenza l’oro con un progresso del 3 per cento: il tema geopolitico legato alle vicende tra Russia e Ucraina è quello che tiene banco ed è destinato a far sentire i suoi effetti sui mercati. In questa fase sembrano...