Borse positive su distensione Usa-Cina. Spread scende prima di Eurogruppo e Moody's Giornata con due appuntamenti importanti: l’Eurogruppo e i rating di Moody's e Dbrs sull’Italia. Nella riunione tra i Paesi dell'euro focus sul fondo salva-Stati, per quanto riguarda il merito di credito italiano non sono attesi declassamenti. Tokyo chiude a +2,6% di Andrea Fontana e Cheo Condina

Le Borse europee sono positive nel giorno della videoconferenza tra i Paesi dell'Eurogruppo che dovrà definire le misure del maxi piano anti recessione con un focus particolare sul fondo salva-Stati (Mes). Ma rispetto alla partenza delle contrattazioni, le performance sono più contenute su tutti i mercati. L'orientamento al rialzo dell'azionario del Vecchio Continente, così come avvenuto per le Borse asiatiche, è guidato dal vertice telefonico Usa-Cina che, dopo lo scontro istituzionale dei giorni scorsi, hanno deciso di lavorare per mettere in pratica l'accordo sui dazi raggiunto prima della pandemia di Covid. Francoforte è la più vivace e sale di oltre un punto percentuale, Londra è chiusa per festività.

La prospettiva spinge anche i future di Wall Street nonostante sia atteso il dato choc sulla disoccupazione di aprile: il consensus degli analisti comunque parla di un dato al 16% (4,4% il dato di marzo). La Borsa di Tokyo ha chiuso con un rialzo del 2,6% sostenuta dalla volontà del governo giapponese di varare nuove misure di stimolo per l'economia dopo il pacchetto da oltre mille miliardi di dollari già introdotto ad aprile. Incremento inferiore a un punto percentuale per Hong Kong e Shanghai.

A Milano, scatto Banco Bpm, Intesa Sanpaolo soffre

A Piazza Affari spicca Banco Bpm dopo la trimestrale superiore alle previsioni degli analisti. Negativi gli altri bancari a cominciare da Intesa Sanpaolo. Leonardo, dopo una partenza negativa dovuta all'annullamento della guidance sull'esercizio 2020 alla luce dello scenario incerto, torna a salire. Riparte Cnh Industrial, dopo due sedute negativa a causa dei conti e della decisione di allungare i tempi per lo spinoff delle attività di veicoli commerciali e motopropulsori. Ancora bene Recordati che, dopo i numeri del primo trimestre, ha sostanzialmente confermato la possibilità di raggiungere gli obiettivi 2020.

Petrolio ancora in rialzo: a maggio +10% per il Wti, +12% per il Brent

Sono ancora in rialzo i prezzi del barile di petrolio che, dopo un mese di aprile caratterizzato da un crollo storico delle quotazioni, stanno progressivamente risalendo grazie all'inizio del periodo dei tagli produttivi concordati dal gruppo dei Paesi Opec+, alla parallela riduzione della produzione negli Stati Uniti e anche a una minore situazione di tensione nei centri di stoccaggio. Il Wti per consegna giugno supera i 24 dollari al barile, il Brent luglio è a 30 dollari al barile. Fino a questo momento, il Wti ha recuperato il 10% nel mese di maggio, il Brent il 12% circa.



Il rating dell’Italia

Ennesimo giorno del giudizio per l’Italia e per i suoi titoli di Stato. A mercati americani chiusi, due agenzie di rating (Moody’s e Dbrs) aggiorneranno i loro giudizi sull’affidabilità del Paese. Sebbene non sia atteso un declassamento soprattutto da parte di Moody’s (che già colloca l’Italia nell’ultimo gradino dei rating affidabili) questo potrebbe oggi aumentare le tensioni sui BTp già registrate negli ultimi giorni dopo la sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Qe della Bce. Moody’s ha un Baa3: un downgrade porterebbe l’Italia a livello junk, per questo le previsioni sono al massimo per un peggioramento dell’outlook a negativo.