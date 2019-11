Listini, Madrid (+36%) contesa da Euronext e Borsa di Zurigo Euronext in una nota conferma le trattative con Bme, la Borsa spagnola. In contemporanea, il listino svizzero ha proposto 34 euro per azione con un premio del 33,9 per cento.L'offerta di Zurigo rappresenta un premio del 47,6% rispetto al prezzo ponderato delle azioni Bme negli ultimi 6 mesi e del 33,9% di Vitaliano D'Angerio

(REUTERS)

2' di lettura

La Borsa di Madrid al centro dell’interesse di Euronext e della Borsa di Zurigo. Euronext, società dei listini di Parigi, Amsterdam e Bruxelles, ha confermato in una nota l’interesse per il listino spagnolo che capitalizza 2,1 miliardi di euro meno della metà di Euronext. A quanto emerso da indiscrezioni di stampa, i colloqui in corso con il Cda della Borsa

di Madrid potrebbero portare, così come non portare, a un'offerta di acquisto, ha segnalato la stessa Euronext nel comunicato. Di recente

Euronext ha comprato la Borsa di Oslo e sarebbe interessata anche a quella di Milano. Intanto è da registrare il boom dei titoli di Bme che sta guadagnando il 36,9% a 34,80 euro.

L’interesse degli svizzeri

Mentre Euronext ha confermato trattative per la Borsa spagnola Bme, anche la Borsa svizzera si fa avanti con un'offerta. In particolare Six Group, operatore che controlla la Borsa di Zurigo, vuole fare una proposta da 2,84 miliardi di euro per acquistare la Bolsas y Mercados Españoles, come ha annunciato oggi. L'obiettivo è quello di creare il terzo gruppo nel settore in Europa. Il gruppo svizzero ha proposto 34 euro per azione con un premio del 33,9 per cento. L'offerta di Zurigo rappresenta un premio del 47,6% rispetto al prezzo ponderato delle azioni Bme negli ultimi 6 mesi e del 33,9% rispetto al suo prezzo di chiusura il 15 novembre.

Sarà soggetta ad un livello minimo di accettazione da parte del 50% più uno del capitale azionario di Bme, all'autorizzazione alla transazione o alla non opposizione da parte dell'Antitrust spagnolo (Cnmc) e della Consob spagnola Cnmv), oltre al via libera del Governo spagnolo.

“Bme beneficerà dell'esperienza di Six in tutta la catena di valore, ha dichiarato l'amministratore delegato Jos Dijsselhof. “Si prevede che Bme continuerà a funzionare indipendentemente con il suo attuale management team, regolato da Cnmv, come adesso”, ha aggiunto il top manager. L'operazione “ci darà la possibilità di investire in entrambi gruppi e creare una piattaforma molto forte per competere e innovare nell'infrastruttura del mercato finanziario globale”.