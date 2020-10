Listini vigorosi e buoni prezzi delle case mettono in salvo le ricchezze Nel 2020 resta costante la ricchezza globale (quasi 400mila miliardi di dollari) grazie al rimbalzo dei mercati azionari e alla tenuta dei prezzi delle case- Record di milionari a 51,9 milioni di individui nel 2019. di Lucilla Incorvati

Il rimbalzo dei mercati e la tenuta dei prezzi delle case pur in presenza dell’effetto Covid e nonostante la difficile situazione economica la ricchezza globale delle famiglie nel 2020 resta costante raggiungendo la cifra astronomica di quasi 400mila miliardi di dollari (399.179 miliardi). Il 2019 era stato un anno record per la creazione di ricchezza, con un incremento del patrimonio globale totale pari a 36.300 miliardi di dollari (un incremento dell'8,5% rispetto al 2018). Con l'arrivo della pandemia, la ricchezza delle famiglie tra gennaio e marzo si è ridotta di 17 500 miliardi di dollari. Ma a partire da marzo si è assistito a un rimbalzo dei mercati azionari e a un aumento dei prezzi delle case. Il divario della ricchezza tra super ricchi e il resto della popolazione resta evidente con alcune aree del mondo più colpite di altri.

Ricchezze finanziarie e immobiliari

Sono queste le principali evidenze del Global Wealth Research di Credit Suisse Research Institute che analizza non solo le ricchezze finanziarie ma anche quelle immobiliari degli individui. Secondo le stime relative al secondo trimestre 2020, la ricchezza totale delle famiglie è lievemente aumentata, tornando al livello dello scorso anno, mentre la ricchezza per adulto risulta leggermente inferiore e attestandosi a 76 984 dollari. Senza la pandemia, in base alle stime migliori la ricchezza globale sarebbe passata da 77.309 dollari all'inizio dell'anno a 78.376 a fine giugno 2020. In seguito alla pandemia la ricchezza media è invece scesa a 76.984. Di conseguenza, nel 2020 il mondo si è trovato in una posizione migliore per assorbire le perdite dovute al COVID-19. Stando alle stime del rapporto, a livello mondiale la ricchezza globale totale delle famiglie a metà anno era di mille miliardi di dollari superiore al livello di gennaio (+0,25%). La ricchezza globale si è ridotta in tutto il mondo di 7200 miliardi di dollari e di 1391 dollari per adulto.

America Latina in sofferenza, in Uk si erodono i patrimoni

La regione più penalizzata è stata l'America latina, dove le svalutazioni valutarie hanno aggravato il calo del prodotto interno lordo (PIL), traducendosi in una riduzione del 12,8% della ricchezza totale in termini di dollari USA. La pandemia ha paralizzato la crescita attesa in Nord America e ha generato perdite in tutte le altre regioni, eccetto Cina e India. Tra le maggiori economie mondiali, il Regno Unito ha registrato il livello più consistente di erosione del patrimonio in termini relativi. In Italia paese tra i più colpiti dalla pandemia si è persi in termini di entrate fiscali e di maggior esborsi in termini di misure da adottare con i consumi scesi di oltre il 6%.

Cresce il tasso di risparmio ma....

Uno sviluppo importante di quest'anno, legato al lockdown e ad altri vincoli alla spesa dovuti alla pandemia, oltre che alle dilazioni di affitti e ipoteche, è stato l'aumento del tasso di risparmio, che ha accentuato la flessione dei consumi nel secondo trimestre del 2020. L'impatto complessivo sul patrimonio sarà probabilmente limitato, poiché non sono previste restrizioni sulla spesa nel lungo periodo.

Tassi d'interesse più bassi e credito facile spingono azioni e immobili

Requisiti meno rigidi per la concessione di crediti nel quadro della pandemia sono riusciti a sostenere i prezzi delle azioni e il valore delle case. Le misure adottate da governi e banche centrali hanno fatto si che a giugno la ricchezza globale era di mille miliardi di dollari superiore al livello iniziale. Ma il calo del PIL e l'aumento dell'indebitamento provocheranno danni a lungo termine, perciò la crescita della ricchezza sarà ridotta nei prossimi due anni, e verosimilmente anche più a lungo.