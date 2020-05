Liti su affitti, forniture e rimborsi: il lockdown rilancia la mediazione

Una spinta alla mediazione online è arrivata dal decreto legge cura Italia (18/2020) che ha semplificato il ricorso alle videoconferenze, utilizzabili se c’è il consenso delle parti. Nel periodo emergenziale (fino al 31 luglio) il collegamento da remoto sarà possibile anche senza che sia previsto dal regolamento dell’organismo di mediazione ma, soprattutto (e questo vale a regime), viene cancellata la necessità della firma digitale delle parti: basta quella dei difensori che possono dichiarare autografa quella dei propri clienti. «Sono snellimenti molto importanti che favoriscono l’efficacia della mediazione. Nei prossimi mesi potrebbero rivelarsi utilissimi per gestire la rinegoziazione dei contratti che coinvolgono imprese e consumatori», dice Giuseppe Tripoli segretario generale di Unioncamere.

Le prospettive

Che la mediazione possa essere la strada per risolvere le controversie che nascono dalla crisi è la convinzione degli esperti del tavolo sulle procedure stragiudiziali, istituito presso il ministero della Giustizia a fine 2019 e presieduto da Paola Lucarelli, docente di diritto commerciale all’Università di Firenze. Nel Manifesto si chiede agli operatori, agli utenti della giustizia e ai decisori di lavorare per “spostare” il contenzioso che sta nascendo dopo il lockdown dagli uffici giudiziari alle procedure di risoluzione alternativa.

Al Manifesto hanno aderito magistrati, accademici e studiosi, mediatori e avvocati: «Siamo convinti - afferma Donato Di Campli, componente del Consiglio nazionale forense - che le procedure stragiudiziali possano essere d’aiuto per dare una risposta rapida ai conflitti, soprattutto in questo periodo con i tribunali ingolfati». «Per la ripresa, la rinegoziazione di contratti e accordi è fondamentale - aggiunge Guglielmo Borelli, presidente del coordinamento della conciliazione forense - e in questo campo la mediazione può essere uno strumento fondamentale per cittadini che e imprese».

Per rendere concreto il sostegno alla mediazione, il tavolo tecnico ha proposto al ministro alcuni interventi normativi. «Potrebbero essere inseriti - spiega Lucarelli - in uno dei decreti legge all’esame del Parlamento». Gli interventi si articolano su tre filoni: incentivi economici per le parti, per ridurre i costi della mediazione; una spinta alla mediazione ordinata dai giudici, ancora poco usata, con la possibilità per i magistrati di disporla anche fuori udienza se è rinviata per l’emergenza; e la previsione che la mediazione diventi condizione di procedibilità in giudizio per le liti sui contratti, a partire da quelle derivate dalle misure di contenimento del virus.