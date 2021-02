Liti civili, solo tre su 100 decise fuori dai tribunali

La mediazione offre vantaggi innegabili. Permette di raggiungere un’intesa su misura, che non corre il rischio di essere impugnata. E accorcia i tempi: nel 2019 per raggiungere un accordo sono bastati 143 giorni mentre, definire un procedimento in tribunale, nel 2018, ha richiesto 527 giorni (quasi 18 mesi) .

I numeri raccontano però che le procedure alternative alle aule giudiziarie hanno avuto finora una fortuna limitata. Le ragioni sono diverse. L’obbligo di tentare la mediazione prima di iniziare un giudizio vale solo per alcune materie (nel 2019 i procedimenti in mediazione sono stati 147.691, meno del 9% di quelli in tribunale). Gli incentivi economici previsti dalla normativa sono rimasti sulla carta perché mancano i decreti attuativi. Senza contare la diffidenza che, seppur in calo, permane nelle file dell’avvocatura e la scarsa applicazione da parte dei giudici delle sanzioni per le parti che, nonostante l’obbligo, non partecipano neanche al primo incontro. Un’assenza in crescita (nel 2019 il 50,8% dei casi, nei primi nove mesi del 2020, il 54%), che riduce le chance di raggiungere un accordo.

Nel 2019 l’Abf ha deciso 27.346 ricorsi in materia bancaria e finanziaria. Quanto alla negoziazione, dai dati 2019 raccolti dal Cnf, emerge che gran parte degli accordi riguarda separazioni e divorzi non contenziosi (5.761 sul totale di 6.785), in cui gli avvocati avevano già un ruolo importante. Solo 836 gli accordi relativi a pagamenti fino a 50mila euro e 31 quelli sul risarcimento del danno da incidente stradale.

L’arbitrato

Con numeri molto più piccoli, l’arbitrato rappresenta per le imprese un’importante via di soluzione delle controversie. Nel 2019 le camere arbitrali legate alle Camere di commercio ne hanno amministrati 375. Quasi il 30% (120) hanno fatto capo alla Camera arbitrale di Milano che si occupa anche degli arbitrati di altre 15 Camere di tutta Italia. L’obiettivo è superare le difformità di regolamenti, tariffe e procedure. «Il buon funzionamento dell’arbitrato - dice il direttore generale Stefano Azzali - è importante soprattutto perché in grado di attirare imprese e investimenti».