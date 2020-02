Liti da climate change, scendono in campo gli studi legali Il «Model statute» per i ricorsi contro i Governi che restano inerti sarà presentato domani a Londra di Valentina Maglione

L’emergenza globale del cambiamento climatico sta entrando sempre più spesso nelle aule di giustizia. Continuano ad aumentare infatti le controversie che mettono al centro gli effetti provocati dall’uomo sull’ambiente.

È un fenomeno ormai assodato negli Stati Uniti, dove si concentra la maggior parte delle cause. Ma, negli ultimi anni, il “contenzioso climatico” si è diffuso anche nel resto del mondo, Europa compresa. Il rapporto «Climate change: succeed in a lower-carbon future», elaborato dallo studio legale Herbert Smith Freehills,censisce 884 cause in materia di cambiamenti climatici avviate nel 2017, di cui 654 (il 74% del totale) negli Usa; le restanti sono sparse in 24 Paesi e la metà è concentrata in Europa. Mentre in Italia si sta preparando la prima causa in materia di “giustizia climatica”, che avrà come controparte lo Stato italiano (si veda l’articolo a fianco).

Le quattro macroaree del «contenzioso climatico»

A livello internazionale, spiega l’avvocato Pietro Pouché, of counsel di Herbert Smith Freehills, «le liti sul cambiamento climatico tenderanno a concentrarsi su quattro potenziali macroaree: il contenzioso sulla responsabilità extracontrattuale delle aziende, accusate di aver contribuito con le loro condotte a modificare il clima; le azioni contro gli Stati, a cui sarà contestato di non aver adottato misure idonee a ridurre i livelli di inquinamento; le cause intentate dalle compagnie assicurative contro le imprese; e le azioni di responsabilità sociale, avviate dagli azionisti che non condividono le scelte degli amministratori delle società».

Pouché rileva che «sono controversie complesse, perché richiedono di accertare condotte che hanno avuto origine nel passato, i cui effetti stanno esplodendo ora. Inoltre, è molto difficile individuare le responsabilità e ripartirle, quando sono coinvolte più società, come spesso accade nelle class action statunitensi». Il contenzioso in origine si è concentrato contro gli Stati. Che sia un filone battuto lo dimostra il «Model statute» per i procedimenti contro i Governi che non agiscono contro il cambiamento climatico, predisposto dalla International bar association (Iba) e che sarà presentato domani a Londra. Si tratta di un regolamento che fornisce una guida per agire in giudizio e fare pressione sugli Stati perché intervengano per mitigare gli effetti del climate change.

Il nuovo focus sulle imprese

Ma ora «il focus si sta spostando sempre più sulle imprese», afferma Christian Di Mauro, partner dello studio legale Hogan Lovells. «Inizialmente - spiega - sono state coinvolte le società che producono idrocarburi, perché è più facile mettere in relazione la loro attività con l’aumento dei gas serra. Ma ora - prosegue - il focus si sta spostando anche su altri settori di business più “insospettabili”, come quello informatico: le imprese tecnologiche usano grandi quantità di energia e si stanno interrogando sul rischio di essere sottoposte a contenziosi per il loro impatto sul clima».