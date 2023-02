Liti continue Stato-Regioni: alla Consulta 2.200 ricorsi

Una mole di ricorsi che si riflette sulle decisioni, tanto che quasi la metà (il 45%) delle sentenze emesse dalla Consulta dal 2001 a oggi (3.832) riguarda il contenzioso tra Stato e Regioni (1.726), con alcuni “picchi” negli anni scorsi: come nel 2021, quando le liti sul Titolo V sono state 111 su 206 totali, il 53,9%, o nel 2012, quando hanno raggiunto la quota del 65 per cento, occupando quindi buona parte del lavoro e del tempo del giudice delle leggi.

Ma non è solo di fronte alla Consulta che si consuma lo scontro sulle competenze tra Stato e Regioni. Numerose sono infatti le controversie relative ad atti amministrativi che centro e Autonomie portano di fronte a Tar e Consiglio di Stato. Un contenzioso molto vivace nel periodo della pandemia, quando di fronte ai giudici amministrativi le Regioni hanno impugnato le decisioni contenute nei Dpcm del Governo e la Presidenza del Consiglio ha fatto ricorso contro le ordinanze regionali.

Le materie

Governo e Regioni litigano su tutto, ma un ruolo centrale lo giocano i temi di finanza pubblica, la salute e l’ambiente (quest’ultimo esteso anche all’edilizia e al governo del territorio).

Se guardiamo soltanto ai ricorsi promossi nel 2022, al primo posto troviamo, appunto, gli scontri sulla spesa pubblica: qui in particolare è il Governo ad aver impugnato diverse leggi regionali (Veneto, Molise, Calabria tra queste) lamentando sforamenti, ad esempio attraverso assunzioni di precari (forestali, ma anche infermieri e medici). Mentre alcune Regioni hanno impugnato la legge di Bilancio 2022. Emblematico il ricorso del Friuli Venezia Giulia, che ritiene la revisione delle aliquote Irpef e delle detrazioni fiscali della manovra lesiva degli accordi di finanza pubblica Stato-Regione.

Anche la sanità impegna la Consulta. Soprattutto per le scelte delle Regioni su assunzioni in deroga per far fronte all’emergenza Covid. Ma, senza attendere l'arrivo dell'autonomia, Regioni e Governo si stanno già scontrando sull’applicazione pratica dei Lea (livelli essenziali di assistenza). Con alcune Autonomie (ad esempio la Puglia) che provano a inserire in elenco nuovi screening.