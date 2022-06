Liti fiscali: contro la riforma giudici pronti allo sciopero

In questo quadro, la proposta dei giudici tributari è, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della riforma, mantenere l’età di cessazione dall’incarico a 75 anni, con una graduale riduzione dell’età negli anni successivi. Inoltre, si chiede che non siano limitati a tre i concorsi con i posti riservati agli attuali giudici per diventare magistrati a tempo pieno. Il reclutamento degli attuali giudici non togati non dovrebbe subire limitazione nel tempo e la quota di riserva andrebbe aumentata. Infine, si chiede un cambio della denominazione: non più commissioni, ma Tribunale e Corte d’appello tributaria, così da segnare un punto a favore della competenza del ministero della Giustizia.

Le dichiarazioni

Alla giornata conclusiva ha partecipato il sottosegretario all’Economia, Maria Cecilia Guerra, che ha preso atto delle critiche, aprendo a cambiamenti in sede parlamentare. Lo stesso ha fatto Luciano D’Alfonso, presidente della commissione Finanze del Senato, secondo cui c’è spazio per rimodulare la normativa e valorizzare l’esperienza degli attuali giudici. In questo senso si è espressa Vita Martinciglio, M5s, della commissione Finanze della Camera.

Dal consigliere di Cassazione Luca Varrone e da Giacomo Caliendo (senatore di Fi) è stato posto l’accento sul problema Cassazione, dove si registra un pesante arretrato tributario. Se si vuole uscire da quello che è ritenuto il vero cul de sac della giustizia tributaria sarà necessaria una sanatoria delle liti pendenti.

Dal punto di vista processuale la riforma dovrebbe dare maggiore slancio al contraddittorio, hanno detto i professori di diritto tributario, Adriano Di Pietro e Massimo Basilavecchia.

La questione dei laureati

Infine, la questione dei laureati in Economia: i concorsi per la nuova magistratura vanno aperti anche a loro, perché nel processo tributario occorrono competenze specialistiche e multidisciplinari, come quelle aziendalistiche. I giudici tributari sono d’accordo con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, rappresentato nella giornata conclusiva del congresso dal consigliere Rosa D’Angiolella.