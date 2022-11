Liti fiscali, sui documenti di spesa basta la dichiarazione del testimone

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La riforma del processo e della giustizia tributari (legge 130/22) introduce la possibilità di ammettere la prova testimoniale in forma scritta, in presenza di specifici presupposti (viene in tal senso sostituito l’intero quarto comma dell’articolo 7, Dlgs 546/92). Una novità applicabile ai ricorsi notificati dal 16 settembre scorso, entrata in vigore della norma. Tale regola di carattere generale dev’essere letta in combinato disposto con un’altra disposizione contenuta nell’articolo 4 della legge 130 che disciplina la prova, secondo cui, qualora la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze oggettive diverse da quelle attestate da un pubblico ufficiale.

La procedura

La prova testimoniale è disposta discrezionalmente dalla Corte di giustizia tributaria (la ex commissione tributaria). Non solo: la decisione della Corte può essere adottata «anche senza l’accordo delle parti». Posto il rinvio all’articolo 257-bis del Codice procedura civile per quanto concerne le modalità di assunzione della prova testimoniale, dovranno essere gli stessi giudici a chiedere al testimone di fornire – per iscritto ed entro il termine stabilito – le risposte ai quesiti. La Corte dispone che la parte che abbia chiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Loading...

A tal punto, la palla passa proprio al testimone, il quale è tenuto a:

1 rendere la deposizione compilando il modello di testimonianza, con una risposta separata a ciascuno dei quesiti;

2 precisare gli eventuali quesiti cui «non è in grado di rispondere, indicandone la ragione». Si tratta evidentemente di una previsione estremamente delicata, in quanto sottrae al testimone qualsiasi valutazione discrezionale legata alle possibili conseguenze, per le parti processuali, della sua testimonianza;