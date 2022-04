Liti fiscali, per facilitare il nuovo corso taglio di un terzo dell’arretrato in Cassazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nuovo processo fiscale, con il giudice per concorso, rimane in gestione al ministero dell’Economia e non passa - come volevano i professionisti - a Palazzo Chigi, com’è per la giustizia amministrativa. Un ulteriore tassello della riforma della giustizia fiscale si delinea.

Due priorità per la task force

Ma la partita principale si apre adesso. Ci sono due priorità per la task force nominata per scrivere la riforma: l’attuazione di un periodo transitorio, che possa traghettare la fase di merito dall’attuale giudice onorario part-time a uno professionale e a tempo pieno; l’istituzione di una definizione agevolata credibile per smaltire le pendenze della Cassazione: si vuole tagliare di un terzo l’arretrato di 47.364 cause, per favorire la riduzione dei tempi di durata del processo del 40% in 3 anni.

La task force ha i giorni contati: entro il 15 aprile dovrebbe depositare una bozza del Ddl da portare prima in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento. Allo stato il contenzioso tributario può contare su 2.700 giudici onorari che svolgono la funzione in modo non esclusivo. Di questi, circa 1.400 sono magistrati togati che prestano servizio principale in altre giurisdizioni, il resto sono professionisti, che mantengono anche un’attività privata, e pensionati.

Giudici tributari in diminuzione

Numeri destinati a scendere, stando almeno alla relazione della prima Commissione di riforma, quella presieduta dal professor Giacinto della Cananea. Secondo le stime con un giudice a impegno esclusivo l’esigenza di organico si fermerebbe a 500-600 unità. Un obiettivo che, tuttavia, si potrebbe raggiungere solo nel lungo periodo, considerati i tempi tecnici e i costi per la formazione di una nuova classe di magistrati. Per questo la task force ministeriale sta valutando attentamente come definire la fase transitoria.

Il passaggio dal vecchio al nuovo dovrebbe essere assicurato dagli stessi 2.700 giudici onorari oggi in servizio. Dovrebbe essere escluso, infatti, che i 1.400 giudici professionali siano chiamati da subito a prendere una decisione, se passare definitivamente nella giurisdizione tributaria, abbandonando quella di provenienza. Il rischio, infatti, sarebbe un diffuso forfait, visto che difficilmente un pubblico ministero lascerebbe una Procura o un giudice un Tar o una sezione di Cassazione. Il risultato sarebbe un calo del numero delle definizioni. E questo sarebbe un problema per la fase di transizione.