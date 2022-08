Liti con il fisco: pronta la rottamazione di 23mila cartelle

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un assaggio di pace fiscale sui titoli di coda della legislatura. Si scrive definizione agevolata, ma si legge sanatoria dei giudizi tributari in Cassazione. Una possibilità offerta ai contribuenti in lite con il fisco inserita nel Ddl di riforma della giustizia tributaria che, in prima lettura, ha ripreso il suo cammino presso le commissioni Finanze e Giustizia del Senato per poter completare l’esame e passare al vaglio dell’Aula di Palazzo Madama: dopo il via libera di giovedì 4 agosto ora il pacchetto di riforma della giustizia tributaria è atteso alla Camera il 9 agosto prossimo per il sì definitivo.

È stato lungo il lavorio di messa a punto del testo dell’emendamento da votare al Ddl presentato dal Governo. In caso di doppia sconfitta integrale delle Entrate nei precedenti gradi di giudizio, si potranno cancellare le liti in Cassazione fino a 100mila euro pagando il 5 per cento.

Loading...

Qualora, invece, l’Agenzia abbia perso in tutto o in parte in uno solo dei gradi di giudizio, la sanatoria sarà rivolta alle liti fino a 50mila euro ma con il pagamento del 20 per cento. Una chance che, secondo le prime stime calcolate, potrebbe portare al taglio fino al 50% dei contenziosi tributari giacenti presso la Suprema corte: in pratica si tratterebbe di una “potatura” di circa 23mila fascicoli che consentirebbe di eliminare uno dei principali colli di bottiglia allo stato attuale nella gestione delle liti fiscali.

Il «bollino di affidabilità fiscale» per i virtuosi

Oltre alla definizione agevolata c’è molto altro. Arriva, infatti, il «bollino di affidabilità fiscale» per i contribuenti più virtuosi. In pratica le partite Iva con un punteggio pari almeno a 9 nelle pagelle fiscale negli ultimi tre anni prima di presentare il ricorso saranno esonerati dal presentare la garanzia per ottenere la sospensiva dell’atto impugnato in Commissione tributaria. Un “bollino blu” per premiare chi ha comunque ha dato prova fiscale di compliance nei confronti dell’amministrazione finanziaria. E, proprio nell’ottica di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fisco-contribuente, viene introdotta una “sanzione” per chi non accetta la proposta di reclamo/mediazione precedente al primo grado di giudizio. La soccombenza di una delle parti «in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione» avrà come portato anche la condanna alle spese di lite per chi è risultato perdente davanti al giudice.

Ma non è finita. La condanna sarà rilevante per la responsabilità amministrativa del funzionario che ha rigettato il reclamo senza motivazione o non ha accolto la proposta di mediazione. Una chiamata all’attenzione e al senso di responsabilità del personale dell’ente impositore, che va letta anche nella prospettiva di non coltivare contenziosi che potevano essere evitabili.