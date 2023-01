Liti tributarie, +90% di ricorsi dopo lo stop per la pandemia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aumentano i ricorsi alle Corti di giustizia tributaria di primo grado: al 31 dicembre 2022 risultano 145.881 nuove liti, rispetto alle 77.558 depositate nel 2021. Si dovrà attendere l’ufficializzazione dei dati da parte del ministero dell’Economia ma, secondo le analisi preliminari che Il Sole 24 Ore del Lunedì è in grado di anticipare, l’incremento rispetto all’anno scorso è dell’88% su base nazionale. L’aumento potrebbe avere una motivazione specifica: la ripresa della notifica degli atti di accertamento dopo la sospensione dovuta al Covid. Parallelamente, però, non è escluso che un impulso sia giunto anche dalle misure deflattive previste dalla manovra 2023, i cui contenuti erano noti a partire da novembre scorso attraverso le indiscrezioni di stampa.

Valori pre-pandemia

Il primo grado, quindi, fa tornare il contenzioso ai valori pre-pandemia, con complessivi 186.922 nuovi ricorsi (41.041 in appello) rispetto ai 120.514 (42.956 in appello) del 2021.

Secondo i dati preliminari 2022 le definizioni sono pari a 190.012 (134.856 in primo grado e 55.156 in secondo grado), mentre le pendenze dell’anno arrivano a quota 147.368 (110.393 in primo grado e 36.975 in secondo).

Le stime sono in corso di acquisizione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l’organo di autogoverno che a febbraio presenterà il dossier annuale sull’andamento della giurisdizione.

Accertamento e definizione liti

Stando alle valutazioni preliminari, il boom di ricorsi sarebbe da attribuire alla ripresa delle notifiche degli atti di accertamento, sospese nel 2020 dall’allora governo Conte-2 per la crisi Covid. L’impatto della pandemia sulle attività di accertamento nei periodi di imposta in scadenza nel corso del 2020 è stato poi oggetto di numerose modifiche normative anche nel 2021. Con la fine dello stato di crisi, il Fisco ha ripreso la normale notifica degli atti di accertamento, provocando, presumibilmente, la nuova ondata di ricorsi in primo grado.