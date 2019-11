Litigation funding, anche in Italia la controversia trova investirori Cresce l’interesse dei fondi internazionali a finanziare le liti italiane, ma solo quelle di una certa entità. Prime esperienze negli arbitrati internazionali e nelle cause che valicano il confine. Cruciale è la stesura del contratto di finanziamento, lungo anche 60 pagine. Gli studi legali italiani si stanno attrezzando per cogliere questa opportunità di Michela Finizio

Arbitrati internazionali, procedimenti nei confronti dello Stato italiano, recupero crediti da parte di società fallite, esecuzione di sentenze all’estero. Sono queste le tre principali tipologie di contenzioso sostenute finora dai fondi che hanno scelto le liti italiane come asset di investimento. Pochi casi, ad oggi isolati e sperimentali, ma che di fatto aprono le porte della giustizia italiana a realtà internazionali, come Therium, Burford Capital, Harbour, Imf Bentham e Omni Bridgeway. Tanto da costringere studi legali e camere arbitrali ad attrezzarsi per “gestire” l’eventuale ingresso nel contenzioso di un soggetto terzo finanziatore.

Cresce l’interesse dei fondi

Il litigation funding attira i big internazionali che hanno scelto di estendere

Forte l’interessamento dei fondi per la causa avviata dalla piccola società di Arezzo contro lo Stato brasiliano per il mai riconosciuto compenso pattuito per lo studio di fattibilità del treno ad alta velocità che avrebbe dovuto collegare Rio de Janeiro a San Paolo (nella foto la stazione)

i loro affari ai paesi del Mediterraneo. Therium, ad esempio, dopo il successo in Spagna, sta studiando un modello per entrare nel contenzioso italiano, conoscendo bene le criticità dei tempi della giustizia nel nostro Paese. «I tribunali ordinari in Italia hanno tempi troppo lunghi - afferma Oliver Novick di Therium Capital Management - per questo motivo in Italia abbiamo iniziato sostenendo tre arbitrati internazionali. Uno era in corso, ma per procedere era necessario spendere molto di più. Stiamo cercando di essere presenti su Milano e Roma, ma anche in una ventina di città minori tra cui alcune del Veneto».

Finora Therium a livello globale ha chiuso circa 150 accordi per finanziare contenziosi corrispondenti a richieste di danni per circa 36 miliardi di dollari. «In un terzo dei casi sostenuti finora - conclude Novick - abbiamo vinto, in un altro terzo abbiamo perso. Gli altri casi si sono chiusi con accordi prima della sentenza».