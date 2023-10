Litio, cobalto, idrogeno: il difficile cocktail della transizione energetica

Una parte non secondaria dei timori del Vecchio Continente sono giustificati dal fatto che questo è prevalentemente un utilizzatore finale dei materiali indispensabili a sostenere la transizione energetica e dipende in massima parte proprio dalla Cina e in parte anche dagli Stati Uniti. Inoltre molti degli elementi fondamentali per realizzare le batterie elettriche si trovano in paesi privi di stabilità politica. L’aspetto geopolitico è quindi tutto meno che secondario nell’ambito della transizione energetica.

Aidic ha realizzato diversi position paper sui metalli critici e in una nota ha sintetizzato quelli che possono essere considerati i principali problemi di cui tenere conto. Le batterie, ad esempio, non riguardano solo la mobilità elettrica, ma anche un’infinità di dispositivi e oggetti di impiego quotidiano oltre a incidere anche sull’efficienza delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo.

Per molti ma non per tutti

Ricci fa riferimento a un noto studio della Iea (l’Agenzia internazionale per l’energia) incentrato proprio sulle batterie dal quale si evince che mediamente una batteria di un veicolo elettrico pesa 206 kg e contiene molti metalli diversi: in ordine di importanza grafite, rame, nickel, manganese e, in misura minore cobalto, litio e cromo. Rapportando il peso dei singoli materiali impiegati in una batteria con il numero di veicoli circolanti in Europa e nel mondo e confrontando il risultato con le disponibilità delle materie prime, emerge che la criticità riguarda il cobalto e il nickel. Soprattutto il primo non basterebbe nell’ipotesi estrema di un parco circolante mondiale completamente elettrico.

Ma, come detto, le batterie e le materie prime “a rischio” riguardano anche altri settori, non solo i veicoli. E questo complica di molto lo scenario, perché la capacità di stoccaggio di energia necessaria per raggiungere la situazione NetZero 2050 immaginata dalla Iea sarebbe notevolmente maggiore rispetto a quella attuale e richiederebbe una quantità di materie critiche difficilmente gestibile.

La via dell’idrogeno

Un’altra via che le grandi case automobilistiche stanno cercando di percorrere è quella dell’idrogeno. La suggestione in questo caso è dovuta a due fattori: «La sua combustione, per generare energia, produce come sottoprodotto solo vapore d’acqua e la sua densità energetica per massa, cioè l’energia ottenibile per peso di idrogeno è molto alta» ricorda il presidente Aidic.